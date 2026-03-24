プロ注目の二刀流として大会トップ級の注目を集めていた山梨学院・菰田陽生投手（３年）について、２２日の試合後、西宮市内の病院で診察を受けた結果、「左手首付近の骨折」と判明していたことが２３日、大会本部を通じて明らかになった。菰田は２２日、長崎日大の１回戦に２番・一塁手として先発出場。一回表にはいきなり左翼ポール際へ先制ソロ本塁打を放ち、どよめきが起きた。これをきっかけに５点を先制と流れを呼び込み