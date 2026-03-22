「選抜高校野球・１回戦、近江１−２大垣日大」（２２日、甲子園球場）大垣日大が延長戦の末、近江に勝利し２回戦に進出。エース・竹岡が１８８球の熱投で高橋監督に初勝利を呼び込んだ。初回に無死三塁の好機を作るも、次打者の一ゴロで本塁憤死となった大垣日大。以降は近江の上田に封じ込まれた。投げては先発の竹岡がキレのあるストレートを軸に近江打線を封じた。八回に２死二塁から左前にはじき返されたが左翼・松井満