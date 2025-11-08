『コナン』工藤新一水族館事件、来年1月3日放送 「江戸川コナン」になる少し前の物語！30周年記念で1時間SP
テレビアニメ『名探偵コナン』放送30周年となる2026年1月3日に『名探偵コナン エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件』（読売テレビ・日本テレビ系 午後4時30分〜）が、1時間スペシャルで放送されることが決定した。また、これまで『コナン』を応援してきたファンに向けて、30年の軌跡を楽しめるような特別企画も実施する。
【画像】見たことない！園児姿の工藤新一＆蘭姉ちゃん 公開された新カット
『名探偵コナン エピソード“ZERO” 工藤新一水族館事件』は、黒ずくめの組織の薬で“江戸川コナン”になる少し前の物語。高校生探偵・工藤新一は、幼なじみの毛利蘭と米花水族館を訪れていた。目的は、別居中の蘭の両親・毛利小五郎と妃英理を仲直りさせるための作戦「水族館ドッキリ再会ラブラブ復活大作戦」の下見。
しかし、楽しい時間は一瞬で終わりを告げる。人だかりの先に漂う異様な空気に、新一は殺人事件を察知し、蘭に係員を呼ぶよう指示する。叫び声も聞こえなかったのに、なぜ事件に気づいたのか尋ねる蘭に、新一は「匂いだよ」と答え……。血の匂いを嗅ぎつけて現場へ赴き、持てる感覚のすべてを使って犯人を割り出す、緋色の高校生探偵の推理劇が始まる。そして、事件の先には、あの日へと繋がる“もう一つの下見”が…描かれる。
また、特別企画の１つは、関係者の思い出深いテレビ主題歌を発表する「名探偵コナン 思い出主題歌企画」。今回、思い出主題歌を発表するのは、原作者・青山剛昌先生と江戸川コナン役・高山みなみ、工藤新一役・山口勝平、毛利蘭役・山崎和佳奈の４人。数あるOP・ED主題歌からどのような曲がラインナップされるのか、放送のどこかで発表される。
