戦前のお召列車にあった食堂車、活躍はわずか2年　ご当地の駅弁も召し上がった大正天皇

1872（明治5）年の鉄道開業以来、日本の鉄道は目覚ましい発展を遂げてきた。明治天皇をはじめ皇室の方々も鉄道を利用し、全国を旅してこられた。旅といえば付きものなのが「食事」である。戦後になって、空路による移動が始まるまでは、陸路か航路しかなかった。半日を越える移動時間中には、“お昼”を召し上がることもあった。いつ頃から、どんな食事を摂られていたのか。現代の観光列車に通じるものがある“お召列車”の食事事情とは、いったいどんなものだったのだろうか。

※トップ画像は、天皇専用の「食堂車」である御料車第9号の室内（御食堂室）。壁面に飾られた色彩豊かな2つの「鷹の刺繍画」（作者不明）は、目を見張るものがある＝写真／宮内公文書館蔵

列車で食事の初めては明治天皇と昭憲皇太后

1889（明治22）年に東海道線（当時は東海道鉄道、旧・新橋駅〜神戸駅間）が全線開通すると、5時間を超える列車移動が行われるようになった。こうした長時間乗車となってからも、お召列車は昼食の時間ともなれば列車を駅に停車させて、近隣にある豪商の邸宅などで食事を摂ることが慣例となっていた。

では、いつからお召列車の中で食事をするようになったのかというと、その初めては1890（明治23）年10月の明治天皇と昭憲皇太后がお揃いで、茨城県へ向かわれたときだった。この当時はまだ、常磐線は存在しておらず、上野駅を朝8時55分に出発すると東北線で小山駅をめざし、そこから水戸線を経由するルートしかなかった。目的地の水戸駅へ到着したのは午後1時55分で、実に5時間を要した。これは途中の大宮駅（東北線）と岩瀬駅（水戸線）で45分ずつ停車して、延べ90分もの休憩時間を取ったためでもあった。

では、どのタイミングで食事を摂られたかというと、小山駅〜岩瀬駅の間を走る車中だった。駅弁発祥の駅といった説もある小山駅であるが、残念ながら駅弁をお召列車に積み込んだ記録はない。車中では、宮内省（当時）が持参した特製弁当を召し上がったとされるが、こちらの献立も記録に残されていない。

この当時、日本の鉄道に食堂車は存在していなかった。これに加え、天皇と皇后は戦前期まで同一の車両には乗車しないというルールがあった。仲良く同じ車内で食事を共にされたと想像してしまうが、そうではなかったようだ。

明治天皇・昭憲皇太后の御肖像画＝資料／宮内公文書館蔵

駅弁の初めては大正天皇

宮内庁の記録文書をさかのぼること1907（明治40）年10月のこと。当時、皇太子だった大正天皇が、お召列車で広島県へ向かう途中の名古屋駅で、駅弁を購入した記録が残されている。この時、東宮輔導（皇太子の教育係）だった有栖川宮威仁（ありすがわのみや・たけひと）親王は、「特別扱いをしない」という方針を打ち立て、列車での食事も一般乗客と同じものを食べるようにしていた。

購入した駅弁はというと、「上弁当（60銭）60個」、「中弁当（40銭）7個」、「下弁当（20銭）5個」の計72個だった。大正天皇が召し上がったのは、もちろん上弁当であった。これらは事前に駅弁業者に注文して、名古屋駅に停車するお召列車まで届けさせたわけだが、依頼を受けた駅弁業者はさぞ驚いたことだろう。

当時の駅弁業者は「服部商店」といい、残念ながら1922（大正11）年に廃業しているため、当時の献立などは残されていない。なお現在、名古屋駅を中心に駅弁販売を手がける松浦商店は、この服部商店を引き継いだ料亭「八千久（やちく）」を前身とする。

名古屋駅などで販売される松浦商店の駅弁「復刻弁当」は、昭和初期の幕の内弁当を可能な限り復刻したもので、料亭「八千久」の味を受け継ぐ逸品だ＝写真提供／松浦商店

大正3年、食堂車が誕生

日本の鉄道で、最初に食堂車が誕生したのは1899（明治32）年のことで、私鉄・山陽鉄道（現在のJR山陽本線）の急行列車に連結されたのが最初だった。列車内で温かい食事が食べられるという発想は、当時、山陽鉄道のライバルとされた瀬戸内海を航行する豪華客船に対抗するためでもあった。1901（明治34）年には、東海道線（新橋駅〜神戸駅間）にも食堂車が誕生した。

それから遅れること13年。1914（大正3）年になり、ようやく天皇のお召列車にも食堂車が誕生する。そもそも天皇の移動時間帯は、昼食の時間を避けていたこともあり、食堂車という考えはなかった。ところが、大正御大礼という一大国家行事が行われることになると、食堂車の必要性が問われることになった。

即位礼は古来、天皇の住まう京都御所で行われてきた。ところが、明治元年の東京奠都（てんと）によって、天皇の住まいは京都ではなく、東京となった。当時の旧皇室令では、「即位礼は京都御所で行う」と定められていたため、行事に合わせて東京から京都への大移動が行われるに至った。

当時の鉄道は、東京駅を午前7時に発車しても、最速で名古屋に到着するのは夕方4時であった。このため、途中で食事休憩を取るとなれば、さらに時間を要した。結果、昼食は列車の中でということになり、そこで誕生したのが、移動中でも温かい食事を提供できる天皇専用の食堂車（御料車第9号）だった。

天皇の食堂車「御料車第9号」の外観。現在は、鉄道博物館（さいたま市）で展示・公開されている。（ただし、室内に立ち入っての見学はできない）＝写真／宮内公文書館蔵

召し上がったメニュー

天皇の御食堂車「御料車第9号」がはじめて使用されたのは、御大礼の前年である1914（大正3年）11月の陸軍特別大演習を御統監のため、大阪府へ向かわれたときだった。行程は、東京を発ち名古屋で1泊して、翌日に大阪入りするというものだった。食堂車での昼食は、1日目が静岡県内の焼津駅〜金谷駅間、2日目が滋賀県内の安土駅〜草津駅間だった。

食堂車の厨房（調理室）には、当時としては斬新だった氷で冷やす冷蔵庫や、料理用ストーブ（コンロの代わり）が備わっており、冷たい食材を使用したものから温かい料理まで、さまざまなメニューが提供されたといわれる。調理は宮内省（当時）の大膳職が行い、食器類も皇居宮殿から持ち込んだと記録にはある。現在、さいたま市にある鉄道博物館に展示・保存されるお召列車の食堂車（御料車第9号）は、当時の厨房器具は撤去されており、食堂のテーブルなども代用品に置き換わっているため、当時の姿を伺い知ることはできない。

残念ながら、当時、大正天皇が召し上がったメニューは残されていないが、1935（昭和10）年4月に満洲国皇帝溥儀が来日した際に、お召列車の食堂車（国賓用食堂御料車第11号）で召し上がった「午餐のメニュー」が残されている。そこには、鶏清羹（鶏スープ）、車海老添鱚洋揚（車エビ添えキスフライ）、雛鶏酪煎（ひな鶏のクリーム煮）、蔬菜（あおもの菜）、凍菓（アイスクリームなど）、後段（和菓子など）と書かれていた。

大正天皇は、朝はパン食、昼は洋食、夜は和食を召し上がることが多かったといわれる。きっと、食堂車のなかでも、皇帝溥儀と同じような洋食を召し上がっていたのではないだろうか。なお、国賓に対して食堂車で提示されていた食堂車のメニューも、この溥儀の時を最後に廃止された。このメニューは、食堂御料車を語るうえでの、数少ない貴重な資料といえる。

完成当時の御食堂室。6脚の椅子がテーブルを囲んでいた。現在、鉄道博物館に展示される室内のテーブルや鏡は代用品で、椅子は国賓用食堂御料車第11号のものが移設されたものだ＝写真／宮内公文書館蔵

完成当時の調理室にあった厨房設備。左から冷蔵庫、流し、料理用ストーブと配置されていた。現在、鉄道博物館に展示されている厨房設備は代用品である＝写真／宮内公文書館蔵

1935（昭和10）年に満洲国皇帝溥儀が来日した際に国賓用食堂車（御料車11号）で提供された昼食のメニュー＝資料／宮内公文書館蔵

短命に終わった食堂御料車

御料車第9号と呼ばれた天皇用の食堂御料車が活躍したのは、わずか2年間だけだった。その間に大正天皇は、15回ほど食堂車での昼食を楽しまれた。1917（大正6年）以降は、ぱったり使用されることはなくなり、1935（昭和10）年に廃車されるまで、貞明皇后（のちの皇太后、大正天皇の后）をはじめ、昭和天皇、香淳皇后は一度も利用されることはなかった。

使用されなくなった理由には諸説あるが、列車の移動中の食事は「サンドイッチ」などの軽食や、料理旅館等の特製弁当、ご当地の駅弁が好まれるようになり、その結果、大掛かりな厨房設備の必要がなくなったためだと考えられている。戦前期の御料車には、簡単な調理ができる大膳室（簡易厨房）が備わっていたこともあり、次第に活躍の場を失っていった。

満洲国皇帝溥儀も利用した「国賓用食堂車（御料車第11号）」も、戦後の一時期、GHQの専用列車に連結して使用されたこともあったが、のちに廃車・解体されており、現存しない。

大正御大礼時の食堂御料車第9号の室内レイアウト図。中央に調理室（厨房）、供進所（ぐしんしょ／配膳室）、その右に「御食堂」が見て取れる＝資料／宮内公文書館蔵

現代のご昼食スタイル

戦後になり、皇室の方々の長距離移動には「民間の飛行機」が取り入れられたことで、昼食は目的地に到着してから、といった考え方へと変化し、”車中ご昼食”の機会も少なくなっていった。その代わりというわけではないが、昭和天皇は飛行機の機内で、お三時のときは「旬のフルーツ」を召し上がることもあった。

現在のように新幹線網が全国に発達する以前は、昭和天皇は特に「お召列車の旅」を望まれ、よほどの遠方ではない限り、飛行機を利用されなかった。車中でご昼食の時間ともなれば、あらかじめ沿線の駅弁業者へ注文されることも珍しくなく、今でも語り継がれるエピソードは多い。例えば、群馬県を走る信越本線の横川駅の「峠の釜めし」や、栃木県を走る東北本線の黒磯駅で売られていた駅弁を召し上がったことなど、話は尽きない。

平成の時代になると、訪問先の知事らと昼食（ご会食）をなさることが定例化し、車中や機内での昼食といった話を聞くことは少なくなった。しかし、平成の後期になると、天皇陛下（現・上皇陛下）のご年齢などを考慮した負担軽減策として、ご会食は見送られるようになり、その代わり、現地へ向かう新幹線や航空機内で、駅弁や機内食を召し上がる機会が増えていった。上皇さまが、東京駅の有名駅弁がお気に入りという話は、あまりにも有名だ。

令和の今も、天皇、皇后両陛下による訪問先での「ご会食」は継承されており、列車内や機内での昼食の機会は殆どみられない。それでも、令和元年の茨城県ご訪問の際には、お召列車の車中で昼食を召し上がっている。天皇家の長女、愛子さまも2024（令和6）年3月の三重・奈良県ご訪問の際には、両県を移動される際の近鉄特急の中で、三重県の松阪駅で販売されている駅弁「モー太郎弁当」を召し上がった。

この記事が配信される2025（令和7）年11月8日も、天皇、皇后両陛下は近鉄お召列車（近鉄名古屋駅→近鉄鳥羽駅間）の車中で、昼食を召し上がる。それが近鉄名古屋駅で売られる近鉄沿線の名産品をふんだんに取り入れた駅弁「特製幕の内・しまかぜ弁当」（税込み1500円）なのか、どこぞの特製弁当なのかは明らかにされていない。気になるところだ。

近鉄名古屋駅と近鉄特急「しまかぜ」の車内でしか購入することができない松浦商店の「しまかぜ弁当」パッケージ。（写真に見る価格は撮影時のもの）＝2019年11月21日、近鉄特急「しまかぜ」の車内で

松浦商店が販売している近鉄特急「しまかぜ」をモチーフにした駅弁。献立は撮影時のもので、定期的にリニューアルされる＝2019年11月21日、近鉄特急「しまかぜ」の車内で

文・写真／工藤直通

くどう・なおみち。日本地方新聞協会皇室担当写真記者。1970年、東京都生まれ。10歳から始めた鉄道写真をきっかけに、中学生の頃より特別列車（お召列車）の撮影を通じて皇室に関心をもつようになる。高校在学中から出版業に携わり、以降、乗り物を通じた皇室取材を重ねる。著書に「天皇陛下と皇族方と乗り物と」（講談社ビーシー／講談社）、「天皇陛下と鉄道」（交通新聞社）など。

