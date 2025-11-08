35歳左腕が選んだ「最後のFA」はどう転ぶか　松葉貴大を欲しがる球団は？

Cランクと見られる松葉の価値は高そうだ(C)産経新聞社

35歳の決断はどう転ぶか。

中日・松葉貴大が11月4日、海外FA権の行使を表明。球団に申請書類の提出をした。松葉は「年齢の部分もあり、宣言するならこのタイミングが最後」と明かし、“生涯唯一”のフリーエージェントを求めた。一方で中日球団は宣言残留を認めており、複数年契約を提示している模様。推定年俸5000万円のCランクと見られ、“お買い得物件”として争奪戦が起こる予感だ。

【動画】打たせて取るピッチングが真骨頂、松葉の投球シーンを見る

まず、松葉はなぜFA権行使に至ったのか。推察するに、35歳シーズンでキャリアハイを叩き出したことが大きい。7勝11敗、防御率2.72と飛び抜けた数字ではないものの、初の規定投球回に到達（145回2/3）。特に前半戦の内容が素晴らしく、16度の先発機会で10度のHQS（※7回自責点2以下）を達成。こちらも初のオールスターに選出される活躍ぶりだった。

ストロングポイントは、ゴロを打たせる能力。速球は140キロに満たなくとも、同じ球速帯でカットボールやツーシーム、スプリットを操り、バットの芯を外していく。時折見せるスローカーブも有効で、投球の奥行きを演出。前半戦はこれが毎試合できていた。

一方で懸念点もある。今季が13年目にして初の規定投球回到達であり、7月以降は白星なし。前政権の頃には「バンテリンドーム限定＆5イニング限定」でローテを組まされたこともある。1年を通じて高いクオリティを出せるかどうか、この辺りは慎重にならざるを得ない。ただ、大きな故障歴はなく、適切に使えば破綻なく稼働するのはここ数年で証明済み。耐久性の部分では問題ないだろう。