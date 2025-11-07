妻がいながら“浮気OK”とするオープンマリッジ宣言で炎上したYouTuber・ヒカルが、11月5日配信の自身のYouTubeチャンネルで、子供について言及。これが物議を醸している。

「ヒカルさんはこの日、学生時代からの親友・恭平さんとトーク。その中で子供に対する考え方を明かしたのです」（芸能記者、以下同）

ヒカルは動画の中で、「俺だったら養育費たくさん払えるくらいお金稼いでる」としながら、「俺が万が一子供作ったら、俺の一挙手一投足ぜんぶに責任が乗っかってくる」と告白。さらに「そんな責任抱えられたら、子供作れへん。だからもう、子供欲しいとも思わへんもん」と、子供を作らないと言い出したのだ。

「恭平さんが、『奥さん（妻・進撃のノア）が（子供）欲しいって言うかもしれへんやん』と向けるも、ヒカルさんは食い気味に『やとしても、俺は欲しくない』ときっぱり。さらに彼は『結婚してみて思ったのはこんなに重荷になるんだっていう……』と、日々さまざまな重圧にさいなまれていると述べていました」

このあとも、「子供欲しいとか、子供作ってもいいなという気持ちがゼロになってる。あるとしても隠し子ぐらいのレベル」と発言した。

もちろん、いつどんなタイミングで子供を持つのか、あるいは持たないのかは夫婦がそれぞれ決めることではあるが……。

「ヒカルさんの妻である進撃のノアさんは、6月に公開されたヒカルさんのYouTubeチャンネルで、ノアさんがお世話になっている経営者、綾田武司さんに夫婦で結婚のあいさつに訪れました。そこで社長は、5月の結婚後、ノアさんと『こんだけの人と結婚できて好きになれてんから、逆に言ったらすぐ妊娠しようっていう話をした』と結婚直後に交わした会話を回顧。さらに社長は、『（ノアさんが）すぐ、妊娠できる検査のチェックに行ってました』と暴露したのです。これにヒカルさんは『早っ！』と驚いていましたが、明らかに子供への温度感の違いを感じさせましたね。

実際に子供を妊娠して出産するのは女性側です。ヒカルさんは好き勝手に自分の気持ちを話すのではなく、奥さんにしっかりと意向を確認してから発言すべきだったのではないでしょうか」

X上ではヒカルの発言に否定的な意見が次々寄せられている。

《「重荷」なんてダンナに言われる気持ち…》

《そこまで欲しくない場合は、結婚する前に話し合っとくべき話題》

《結局自分中心で自分勝手》

と、ノアへの同情とヒカルへの失望が広がっている。芸能プロ関係者はこう語る。

「2023年2月、ヒカルさんはYouTuber・てんちむさんとYouTubeで対談。その中で当時独身だった彼は、『ちゃんと恋愛がしたいし、いずれは結婚もしてみたい。子供も、やっぱりいずれは欲しい』と結婚願望を語っていました。さらに、『複数の女性と関係を持つということを、もう終わりたい。封印する』と宣言。『隠し事をしなくてもいい人生を歩もうと思う』と誓っていました。それが結局、“オープンマリッジ宣言”となり“子供いらない宣言”に変わるわけですから、一貫性はないですよね」

そもそも夫婦であり続ける理由はなんなのか……。