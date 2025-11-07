【ドジャース今世紀初WS連覇の内幕】#3

大谷翔平が“尻拭い”してくれた山本由伸を絶賛した胸中…来季は本塁打王に加えてサイ・ヤング賞狙う

「悔しいシーズンになりましたけど、ポストシーズンで投げることができたのは、自分にとってもいい経験になりました」

ワールドシリーズ終了後、佐々木朗希（24）はこう言った。

メジャー1年目の今季は開幕以来、本来の投球ができず、5月以降は右肩の故障で長期離脱。しかし、シーズン後半にリリーフとして復帰。ポストシーズンは抑えとして9試合、計10回3分の2に登板して6安打1失点、3セーブ、防御率0.84でチームのワールドシリーズ連覇に貢献した。

ドジャースの最大の穴といえば、リリーフ陣だろう。ポストシーズンは佐々木も含めた先発陣のリリーフ起用で何とかしのいだものの、彼らは本来、先発投手だ。

レギュラーシーズンのリリーフ防御率4.27は30球団中21位。中でも深刻なのは昨季に続く「抑え不在」。オフにスコット（31）を4年約112億円、イエーツ（38）を年俸約19億円で獲得するも、ほとんど機能しなかった。スコットのセーブ失敗10回は今季のメジャーワースト、イエーツは防御率5.23だった。「安定しない九回を来年も繰り返す余裕はない」（クラッチポインツ）と、複数の米メディアはドジャースがオフに抑え投手を補強すると指摘。ディアス（31=メッツ、6勝3敗、28セーブ、防御率1.63）やスアレス（34=パドレス、4勝6敗、40セーブ、防御率2.97）ら、FA市場に出るとみられるストッパーの名前を候補に挙げている。

問題があるとすれば“休みグセ”

ちなみにディアスの今季年俸は約26億円、スアレスは約15億円。彼らの獲得には大金を投じる必要があるものの、大枚をはたいたところでスコットのように評判倒れに終わる可能性もある。

「そこで浮上するのが佐々木の抑え転向プランです」と、現地特派員がこう続ける。

「佐々木はフリードマン編成本部長とゴームズGMからリリーフ転向を打診された際、来季は先発に戻ることを条件に受け入れています。先発にはこだわりをもっていますが、160キロ超の速球と落差の大きなスプリットがあって、なおかつ制球がいい。三振が取れるだけに、抑えとしての適性があることを、プレーオフで証明してしまいましたからね。それでなくともドジャースは先発が飽和状態。カーショー（37）が今季限りで引退しますが、負傷者リストには先発実績のあるゴンソリン（31）もナック（28）もいます。佐々木がフロントから、ストッパー転向を打診される可能性は高い」

問題があるとすれば佐々木の“休みグセ”。ロッテ時代からシーズンを通して働いた経験がない。ストッパーは連投も強いられるものの、ワールドシリーズの第7戦で連投した山本由伸（27）の姿を見て、「昨日も投げて、今日も投げて。内容も素晴らしいですし、僕ら投手が目指す姿なのかなと思います」と話している。ストッパーを務めたポストシーズンで、ひと皮むけたのではないか。

◇ ◇ ◇

ところでドジャースと言えば大谷だが、実際のところ米国人の目にはどう映っているのか。メディアに続き、なんと選手投票によるMVPまでも落選。あれほどの衝撃的な成績を残しながら、なぜなのか。水面下ではいったい何が起きているのか。専門家に話を聞くと意外な言葉が返ってきた。

