大リーグ機構は6日（日本時間7日）、打撃のベストナインに相当するシルバースラッガー賞を発表し、ドジャースの大谷翔平投手（31）がナ・リーグDH部門で選出された。エンゼルス時代の23年から3年連続4度目。日本選手ではマリナーズで01、07、09年に外野手部門で選ばれたイチローの3度を抜いて最多となった。MVPなど栄誉ある5つの表彰をコンプリートした昨年に続き、受賞ラッシュが幕を開けた。

2度目の右肘手術から663日ぶりに復帰した今季は、タイトルこそ逃したが打率・282、自己最多55本塁打、リーグ6位の102打点。56本塁打、132打点でタイトル2冠のフィリーズ・シュワバーとはナのDH部門の最終候補で一騎打ちとなったが、激しい争いを制して二刀流復活イヤーに栄光を手にした。

大谷の受賞に「大谷さん シルバースラッガー賞おめでとう」「大谷選手が3年連続でシルバースラッガー賞を受賞！これで4度目の栄冠ですね。彼の活躍には本当に驚かされます。次のシーズンも楽しみだなぁ！」と祝福の声が続々と寄せられた。

一方で、打撃タイトル2冠のシュワバーが受賞を逃したことに「選手間投票の結果をみても、ワンちゃんシュワバーかと思ったけど、大谷か。シュワバーもあの成績で取れないの不運すぎるなぁ」「えっ大谷がシルバースラッガー賞受賞したの？シルバースラッガー賞は普通にSchwarberが取れるって思ってたんやけど…」「え？DHのシルバースラッガー賞はシュワーバーかと思ってた…となるとMVPも大谷さんで間違いないな。ハンク・アーロン賞は誰になるのか」と同情する声もあった。