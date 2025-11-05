中国がエヌビディアやアップルなどのチップを委託生産する台湾新竹の半導体クラスターを撮影した高解像度衛星写真を公開し、圧力を加えた。台湾メディアは1949年1月の国共内戦当時に共産党軍が戦闘なく国民党軍を退けた「北平（現在の北京）モデル」を中国がまた稼働し始めたと解釈した。

中国は今年から制定した台湾光復記念日の先月25日、商用衛星「吉林1号」が地上500キロ上空で撮影した台湾各地の高解像度写真8枚を公開した。写真には有名観光地の日月潭湖、阿里山、台北市、中正紀念堂、基隆河、台北港、新竹サイエンスパーク、最南端の鵝鑾鼻半島が含まれた。特に新竹半導体クラスターは「台湾半導体産業の核心、現代化団地の風貌と中国科学革新団地は遠くで互いに呼応し、両岸（中国と台湾）の科学技術発展が同じ周波数で進んでいることを証明する」と強調した。

新竹団地にはTSMC、メディアテック、UMCの本社が位置し、全世界の半導体産業の心臓部という評価を受ける。エヌビディア、AMC、ブロードコム、アップル、クアルコム、インテルなど米国半導体大企業の委託生産がほとんどここで行われるからだ。

吉林1号衛星は中国科学院傘下の長春光学精密機械および物理研究所が製作した商用遠距離感知衛星システム。最初の衛星は2015年10月に打ち上げられ、これまで141個の衛星が地球全域をカバーしている。

衛星写真の公開に続いて中国国防省の張暁剛報道官は先月30日の記者会見で「中国の衛星が中国の傘下を見ることは極めて正常なこと」とし「何でもないことに驚く必要はない」と述べた。商業衛星の解像度がこの程度なら軍事衛星の精密度はさらに高いという反応が台湾で提起されているという質問に答えながらだ。

続いて長光衛星総合辦公室の張暁磊主任はWeChatで「吉林1号系列の監視衛星は500キロ外の宇宙から撮影したいところをどこでも撮影できる」と誇った。

在米中国大使館も1日、大使館公式X（旧ツイッター）で「世の中には一つの中国だけがあり、台湾は切り離せない中国領土。台湾地域の1インチも吉林1号衛星が鮮明に把握する」として写真を載せた。

米メディア世界半導体産業を脅かす中国の認知戦と分析した。米IT専門メディアTom’s Hardwareは2日、「新竹にはTSMCのファブ（半導体工場） 12A、12B、20、3、5、8、2と高級バックエンド1が密集している」とし「全世界すべての先端ファウンドリーがここで開発される」と報じた。メディアは「北京が台湾の脆弱性を世界に向けて喚起したのは今回が初めてではない」とし、公然の脅威と解釈した。

台湾メディアは「北平モデル」と解釈した。台湾聯合報は1日、「（中国が）慎重に選択した台湾衛星写真8枚を意図的に公開した」とし、昨年の軍機関紙に掲載された「北平モデル」を紹介した。当時、中国共産党は「北平内部の地下党組織を動員して傅作義国民党司令官が平和会談の条件を受け入れるよう注力し、軍隊の蜂起を扇動し、平和解放という市民の共感を形成した」と強調した。