¡ÖÂçÃ«æÆÊ¿¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤«¤éÁá¼Â¢ªÁáÂç¢ªÎáÏÂ¤Î¸×¢ªÅìÂç¡¡°Û¿§¤ÎÄ¶½¨ºÍ¤¬ÌÀ¤«¤¹¿ÍÀ¸´Ñ
¢¡ÅìµþÏ»Âç³ØÌîµå½©µ¨¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥È¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÂè£²Æü¡¡£Â¥Ö¥í¥Ã¥¯¢¦ÅìÂç£¹¡½£¸Î©Âç¡Ê£´Æü¡¦¿ÀµÜ¡Ë
¡¡ÅìÂç¤¬£µÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤·¡¢Î©Âç¤Ë£¹¡½£¸¤ÇÇòÀ±È¯¿Ê¤·¤¿¡£ÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÉã¤ò»ý¤Á¡¢ÁáÂç£²Ç¯»þ¤Ë»ÊË¡»î¸³¤ÎÍ½È÷»î¸³¤Ë¹ç³Ê¸å¡¢ÅìÂç¤ËÅ¾Æþ¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼æÆÍ£¡Ê¤«¤¤¡ËÆâÌî¼ê¡Ê£²Ç¯¡áÁá¼Â¡Ë¤¬¡Ö£´ÈÖ¡¦£Ä£È¡×¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¡££´²ó¤Ë¤ÏÈ¿·â¤Î¤Î¤í¤·¤ò¾å¤²¤ë±¦Á°°ÂÂÇ¤òÊü¤Ä³èÌö¤ò¸«¤»¤¿¡£ÅìÂç¼õ¸³Á°¤Ë¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÅìÂçÌîµåÉô¤Ç³èÌö¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤È¥×¥ì¥¼¥ó¤·¤Æ¡¢£¸£±Ëü£·£°£°£°±ß¤Î»ñ¶â±ç½õ¤ò¼õ¤±¤¿·ÐÎò¤Î»ý¤Á¼ç¡£¼«¿È¤ÎÌ´¤Ø¡¢Âç¤¤ÊÂè°ìÊâ¤ò¹ï¤ó¤À¡£
¡¡¸×¤Î¤è¤¦¤Ê±Ô¤¤ÌÜ¤Ç¡¢Åê¼ê¤ò¤Ë¤é¤ó¤À¡££´²ó£²»à¡£¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¤Ï½éµå¤Î£±£³£µ¥¥íÄ¾µå¤ò±¦Á°¤Ë±¿¤Ó¡¢ÎÏ¶¯¤¯·ý¤ò°®¤Ã¤¿¡£Â³¤¯²£°æ½ÕÂÀÏ¯¡Ê£²Ç¯¡á¸þÍÛ¡Ë¤ÎÃæ±Û¤¨ÆóÎÝÂÇ¤Ç·ãÁö¤·¡¢ËÜÎÝÀ¸´Ô¡££°¡½£µ¤«¤é¤ÎÂçµÕÅ¾·à¤Î²Ð¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¥Ð¥Ã¥È¥Þ¥ó¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¹Ã»Ò±à¤ÇËÜÎÝÂÇ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Æ¬Ç¾¤ò»È¤Ã¤Æ£±ÅÀ¤º¤Ä¼è¤ë¤Î¤¬ÅìÂç¤ÎÌîµå¡£¤¿¤Þ¤Ë¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¾¡¤Æ¤ë¤Î¤¬¿´¤ÎÄì¤«¤é¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡££²ÂÇ¿ô£±°ÂÂÇ¡££µ²ó¡¢»àµå¤Ç½ÐÎÝ¸å¤ËÂåÁö¤òÁ÷¤é¤ì¤¿¤¬¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Ç¤âÂçÀ¼¤òÄ¥¤ê¾å¤²¡¢È¿¹¶¥à¡¼¥É¤ò±é½Ð¤·¤¿¡£¡Ö¾¡¤Á¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¸ÝÉñ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¾®£±¤«¤éÌîµå¤ËÇ®Ãæ¡£Áá¼Â¤Ç¹Ã»Ò±à¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤òÌ´¸«¤Æ¡¢Áá¼ÂÃæÅùÉô¤ò¼õ¸³¤·¤Æ¹ç³Ê¡£±Ñ¸¡£±µé¤â¼èÆÀ¤·¤¿¡£Áá¼Â¤Ç¤Ï¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ê¤é¤º¡¢£²Ç¯¤«¤é¤Ï³ØÀ¸¥³¡¼¥Á¤ËÅ¾¤¸¤¿¡£³ØÇ¯£±°Ì¤ÎÆ¬Ç¾¤ÇÁáÂçÀ¯·Ð³ØÉô¤Ë¿Ê³Ø¡£»ÊË¡»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤ß¡¢Í½È÷»î¸³¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿¤¬¡¢Ìîµå¤Ø¤Î¾ðÇ®¤Ï¾Ã¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌîµå¤ò¤ä¤êÀÚ¤ê¤¿¤¤¡£ÅìÂçÌîµåÉô¤¬°ìÈÖ³èÌö¤Ç¤¤ë¡×¤ÈÅìÂç¼õ¸³¤Ø¥·¥Õ¥È¡£Æþ»îÄ¾Á°¤Î£²£³Ç¯£±£²·î¤Ë¤Ï£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡ÖÎáÏÂ¤Î¸×£Ù£ï£õ£ô£è¡×¤Ë½Ð±é¡£¥«¥ê¥¹¥Þµ¯¶È²È¤òÁ°¤Ë¡ÖÅìÂçÌîµåÉô¤Ç³èÌö¤·¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿¤òÄ¶¤¨¤¿¤¤¡×¤ÈÇ®ÊÛ¤·¡¢£¸£±Ëü£·£°£°£°±ß¤Î»ñ¶â±ç½õ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¡£ÅìÂç¤Ç¤ÏÂÇ·âÌÌ¤ÇÀ®Ä¹¡£Íè½Õ¤«¤é¤Ï£Ä£È¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤¬¡Ö£Ä£È¤Ï¡¢ÂÇ¼Ô¤Î¤½¤Î»þ¤ÎÄ´»Ò¤Ç³°¤µ¤ì¤ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡££Ä£È¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¤Ä¤«¤ß¤¿¤¤¡×¤È¹â¤¤ÍýÁÛ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡ÌîµåÆ»¤òÆÍ¤¿Ê¤à°ìÊý¡¢£··î¤Ë¤Ï»ÊË¡»î¸³¤ò¼õ¸³¡£º£·î£±£²Æü¤Ë¤Ï¹ç³ÊÈ¯É½¤ò·Þ¤¨¤ë¡£ÁÏÀß£±£°£°¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤ë¥ê¡¼¥°¤Ç¡¢»ÊË¡»î¸³¸½Ìò¹ç³ÊÁª¼ê¤È¤Ê¤ì¤ÐÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤À¡£¾Íè¤ÎÌ´¤Ë¡ÖÁíÍýÂç¿Ã¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¥¹¥Æ¥Ã¥×¡£ÆüËÜ¤¬±Ê±ó¤ËÈË±É¤Ç¤¤ë¥·¥¹¥Æ¥àºî¤ê¤ò¤·¤¿¤¤¡×¤È¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡£¡ÈÎáÏÂ¤Î¸×¡É¤¬ÀÖÌç¤ÎÌîµå¤òÇ®¤¯¤¹¤ë¡£¡Ê²ÃÆ£¡¡¹°»Î¡Ë
¡¡¡»¡Ä¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¤¬Áá¼Â¤Î³ØÀ¸¥³¡¼¥Á»þÂå¡¢£±³ØÇ¯²¼¤À¤Ã¤¿¤Î¤¬µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¡¢ÁáÂç¡¦ÅÄÏÂÎ÷Åê¼ê¡Ê£´Ç¯¡Ë¤À¡£¡ÖÅÄÏÂ¤¬Æþ³Ø¤·¤Æ¤¤¿»þ¡¢¤Þ¤ÀÃçÎÉ¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡£¡Ø¤ªÁ°¡¢»¨µû¤Î¤¯¤»¤Ë¸ì¤ó¤Ê¤è¡Ù¤ß¤¿¤¤¤ÊÌÜ¤ò¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ãÃçÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£¡È¥¿¥á¸ì¡É¤Ç¤¹¤±¤É¡×¤È¾Ð¤ï¤»¤¿¡£ÅÄÏÂ¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¿ÀµÜ¤òË¬¤ì¡¢¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¤Ë¤¢¤¤¤µ¤Ä¡£°ì½ï¤Ë¼Ì¿¿¤ËÇ¼¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢µì¸ò¤ò²¹¤á¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¢¡¥¹¥¿¥ó¥ê¡¼¡¡æÆÍ£¡Ê¤«¤¤¡Ë£²£°£°£³Ç¯£±·î£²£°Æü¡¢Åìµþ¡¦ÎýÇÏ¶èÀ¸¤Þ¤ì¡££²£²ºÐ¡£¾®£±¤«¤é¸÷¤¬µÖ¥³¥á¥Ã¥Ä¤ÇÌîµå¤ò»Ï¤á¡¢Áá¼ÂÃæÅùÉô¤Ç¤ÏÆð¼°ÌîµåÉô¤ÇÍ··â¼ê¡£Áá¼Â¤Ç¤ÏÅê¼ê¤â¥Ù¥ó¥ÁÆþ¤ê¤Ê¤·¡£ÁáÂçÀ¯·Ð³ØÉô¤ËÆþ³Ø¸å¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹¥µ¡¼¥¯¥ë¡ÖÁá°ðÅÄ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¿·Ê¹²ñ¡×¤ËÂ°¤·¤Ê¤¬¤é¡¢»ÊË¡»î¸³¤ÎÊÙ¶¯¤Ë¼è¤êÁÈ¤à¡££²£´Ç¯½Õ¤ËÅìÂçÊ¸£³¹ç³Ê¡£ÌîµåÉô¤ËÆþÉô¡£¥ê¡¼¥°Àï½Ð¾ì¤Ï¤Ê¤·¡££±£·£¸¥»¥ó¥Á¡¢£¸£µ¥¥í¡£±¦Åê±¦ÂÇ¡£