11月7日に世界同時公開される映画『プレデター：バッドランド』のジャパンプレミアが11月4日にTOHOシネマズ 六本木ヒルズで開催され、日本版声優を務めた早見沙織、スペシャルゲストのハリウッドザコシショウ、松村沙友理が登壇した。

本作は、1987年の第1作目から続く『プレデター』シリーズの新章。シリーズで初めてプレデターを主人公として描き、未熟ゆえに一族を追われた若き戦士・デクが、生存不可能とされる最悪の地・バッドランドで究極のサバイバルに挑む物語だ。

主人公デクが出会う上半身しかないアンドロイド・ティアの日本版声優を務めた早見は、アンドロイドの印象とは異なる「陽気でおしゃべりなキャラクター」だとティアについて紹介。アフレコについては「（主人公のプレデター）デクは基本的には字幕なので、ひたすら自分ひとりが喋るタイプのアフレコでしたね（笑）」と、収録現場を振り返った。

スペシャルゲストとして登場した松村は、ティアを演じるエル・ファニングの大ファンであると同時に、「実は早見さんのことも大好きで、まさかの“二重大好き”が集まりすぎて今日異常に緊張してます」と告白。MCから「（早見と）目はあんまり合わない」と指摘されると、「あんまり直視してはいけないと。タダで見てはいけない！」と照れ笑いを浮かべた。また、プレデター初心者だという松村は、「想像以上にハートフルでビックリしました。戦闘シーンはもちろんすごい大迫力ですけど、心と心の会話というか感情がどんどん生まれていっている感じがすごい素敵で、最後心が温かくなって帰りましたね」と作品の魅力を語った。

イベント中盤、突如会場が暗転し、スクリーンにサーモグラフィ映像が映し出された。プレデターが会場に近づいているという演出の中、客席から主人公・デクが登場。しかし、その正体はプレデターの特殊メイクを施したハリウッドザコシショウだった。

3時間かけたというメイクで「ハリウッド“デク”シショウです！」と挨拶したザコシショウは、自身もプレデターの大ファンだと公言。「ワタシ、シリーズ1からずっと観てまして、こりゃもう新作、やるならもうデクになるしかねーなと思いまして。断固お願いして、来ちゃいましたわ」と、並々ならぬ熱意で出演が決定したことを明かした。

この熱量に松村が「私も作品を観て大好きになったけどデクになろうという発想はなかった」と感心しつつ、「私、バラエティで最近ザコシ化してるって言われるようになって。私も次はデクになって先輩と一緒に頑張りたい」とライバル心を覗かせると、ザコシショウは「さゆりんご！ 俺とコンビを組んで芸能界のバラエティをサバイバルや!!」と高らかに宣言した。

イベントでは、「バッドランドを生き残るのはどのコンビ!?サバイバル診断」と題したAI相性診断も実施。結成したばかりのザコシショウと松村のコンビは相性度68％で、「論理＜ノリ。ツッコミ＜リアクション。もはや戦略より勢いで生き残るタイプ。」と診断された。一方、早見と松村のコンビは最高の87％を記録。「テンションとテンポが絶妙に噛み合う高バランスペア」との結果に、松村は「めっちゃ相性いいですね！ やっぱザコシさんすみません、（コンビは）解散でお願いします」と即座にコンビ解散を宣言し、ザコシショウが「オイ！すぐ解散すんなよ！」と肩を落とす場面もあった。

最後に、早見は「開始数分からプレデターの世界に引き込まれる作品。エル・ファニングさんが演じていらっしゃるティアもいろんな表情を見せてくれますので、ぜひご期待いただきたいです。吹替も最後の最後まで楽しんでいただけると嬉しいです」とメッセージを送った。

（文＝リアルサウンド編集部）