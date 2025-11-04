俳優の佐藤健が、自身初のキャリアとなる単独アジアツアーをスタートさせ、そのオフショットが話題を呼んでいる。

「佐藤さんは11月3日に更新されたInstagramで《台北》の文字とともに、町中を歩くショットをアップしました。少しやんちゃなイメージのあるツンツンとした金髪にサングラスをあわせ、カジュアルな衣装に身を包んだラフな姿を見せています。このほかライブ中のショットなどもアップしており、思い出のアルバムのようなポストになっています。海外の街を歩き回ることで佐藤さん自身、刺激を受けた様子が伝わってきますね」（エンタメ系ライター）

金髪へのイメチェン姿に、コメント欄では称賛の声が相次いでいる。

《台北の写真、見てるだけで涙が出そうですあの日の空気がよみがえってきました》

《台北のお写真ありがとうカッコよすぎ髪型、髪色似合ってるいつもありがとう》

《アジアツアー始動おめでとうございます各地の健くん見れるの嬉しいです新しい髪型もめちゃ似合ってます》

コメント欄では英語や中国語などでの書き込みも見られ、国際色豊かだ。実際、佐藤のファンは日本だけにとどまるものではないようだ。

「佐藤さんは『Netflix』で配信中のドラマシリーズ『グラスハート』の劇中バンド『TENBLANK』でヴォーカルの藤谷直季を演じており、今回『TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh』と題してアジアの4都市をめぐります。台湾の台北にはじまり、韓国のソウル、香港、タイのバンコクでの公演が予定されています。いずれも個性的なカルチャーが存在する都市です」（前出・エンタメ系ライター）

近年の佐藤は俳優業からさらに活動の範囲を広げ、アーティストとして活躍していると語るのは音楽ライターだ。

「『TENBLANK』は、作品の配信開始となる7月31日に本格的なロックバンドとしてデビューを果たしています。メンバーは佐藤さんのほか町田啓太さん、志尊淳さん、宮崎優さんで構成。10月にはぴあアリーナMMで1万人規模のファンミーティングイベントを行ったほか、11月にはバンドのデビュー作のアナログレコード発売も予定されています。単なる劇中バンドを超えた活躍を見せているのは確かですね。佐藤さんとしては新しい挑戦でしょうが、俳優業と違ってファンの熱気を間近で感じられる活動が楽しくて仕方がないのでしょう。ドラマなどでは“王子様キャラ”のイメージが強い佐藤さんですが、ロックバンドではよりワイルドなビジュアルに移行しつつあるようです」

ロックミュージシャンとしてどこまで活躍できるのか、期待が高まる。