11月3日、大塚愛がInstagramを更新した。

同日にTBS系で放送された『テレビ×ミセス』にて、Mrs. GREEN APPLEと名曲「プラネタリウム」をコラボ歌唱した大塚。

今回の投稿では、同収録を振り返り、「『プラネタリウム』は発売からもう20年になりますが、“尺八をLIVEで生で”は今回が初めてで さらに弦も加わった豪華なバージョンに、藤澤さんの優しいピアノ、若井さんのかっこいいギター、そして大森さんの力ある声に重なって胸がいっぱいになりました」とコメント。

続けて、「素敵な機会をありがとうございます」「#娘 #が #号泣 #感動 #してくれた」などと、14歳の娘の反応についてもハッシュタグで綴り、Mrs. GREEN APPLEとの集合ショットや、歌唱中の写真などを公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「感動しっぱなしでした」「心にジーンときました」「泣きました〜!!」「最高のコラボ」「素敵な音楽をありがとう」「またコラボして欲しい」などの声が集まっている。

2003年9月にシングル「桃ノ花ビラ」でメジャーデビューし、シンガーソングライターとしての音楽活動に加え、イラスト、小説などの分野でもマルチな才能を発揮している大塚。2026年1月からは、アコースティックLIVEツアー『AIO ACO.』を開催予定だ。

画像出典：大塚愛オフィシャルInstagramより