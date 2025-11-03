宇佐美友紀インタビュー

2005年12月8日、AKB48はわずか7人の観客の前でデビューする。1期生の宇佐美友紀さん（40）は、当時21歳。最年長メンバーとしてその舞台に立った。日に日に増える観客の熱気とは裏腹に、「私は何のために頑張っているんだろう？」という思いが募っていく。グループは音楽番組「ミュージックステーション（Mステ）」への出演が決まるなど、国民的アイドルとして駆け上がっていく中、宇佐美さんはある決断をした。（全5回の第4回）

2005年12月8日、私たちはAKB48としてデビューしました。

宇佐美友紀

実は、劇場のオープン日は私の誕生日（12月6日）になる予定だったのですが、2日遅れてしまったんです。そのことで、なんだかテンションが下がってしまったのを覚えています（笑）。

デビュー公演当日は、お客さんが本当に少なかったですね。初日のファン数は「7人」という話は有名ですが、最初の頃は本当にそのくらいの人数で、関係者もほとんどいない状態でした。

劇場は東京・秋葉原のドン・キホーテの中にありました。マネージャーさんたちが秋葉原の駅前でビラ配りをしているという話を楽屋で聞いて、「ああ、本当にガチでやっているんだな」と思いましたね。

劇場に来るファンは次第に増え、個人への手紙も増えていきました。徐々にファンの熱が増していくのも肌でわかりましたね。まだ、総選挙のようなシステムはありませんでしたが、ファンとの距離が非常に近かったので、そういう熱は自然と感じられる環境でした。

私が劇場デビューしてからの在籍期間はわずか4か月ですが、デビューから1か月後くらいには劇場は連日満員になり、1日2回公演もこなすようになりました。ただ、まだ応援のやり方も決まってないし、ファンの人全員がペンライトを持っているわけでもなく、「ここから始まるんだな」と公演に立つたびに思いました。

ただ、お客さんの熱気とは裏腹に、私は正直なところ、「アイドルとして表に出てしまっていいのかな？」「21歳なのに制服を着て踊っているけど、これで本当にいいのかな？」という思いが強くなっていきました。

センターポジションは自然と中学生組が務めることが多く、年長の私は端の方のポジションが常でした。年齢制限ギリギリで入った私は、入った瞬間から卒業するまでずっと「最年長」。センターになることはないだろうと頭では分かっていましたが、実際に舞台に立つと、複雑な気持ちでした。

夢のような時間

次第に「私は何のために頑張っているんだろう？」「今のこの時間は、何のための時間なんだろう？」という自問自答が始まりました。アイドルが好きで、秋元康さんのプロデュース、（ダンスプロデューサーの）夏まゆみ先生の振り付けで踊れるというのは、夢のような時間だったんですが……。

周りの若いメンバーたちが、これからAKB48としてテレビなどの表舞台に立つ未来が広がっているとわかるからこそ、私の中で迷いが大きくなっていきました。

体力的な限界も感じていました。当時のAKB48は1チームしかなかったので、チームKができるまでは全ての公演を自分たちだけでこなさなければならず、休みはほとんどありませんでした。土日には2回公演を行うこともあり、まさに体力勝負ですね。

当時、私は秋葉原に住んでいました。友達とルームシェアをしていたのですが、劇場と自宅の往復はマネージャーが車で送迎してくれていたため、ドアtoドアの生活で、外の空気に触れる機会もほとんどありません。

劇場公演をこなすのが精いっぱいで、じっくり考える時間も気力もなく、精神的に疲弊していったと思います。年が近かった折井あゆみや星野みちるとは「これからどうなるのかな？」という話をよくしていました。

ただ、デビューしてオリジナルメンバーとしてステージに立ったからには1か月で辞めるわけにもいかず、どうしたらみんなの士気を下げずに辞めることができるのかタイミングを計っていて、ワンクール（3か月）で、セットリストを変えると言われていたので、そのタイミングかなと考えていました。

そんな時、「Mステ」への出演が決まったんです。Mステに出るということは、AKB48の活動が世の中に大きく知れ渡るということですよね。ただ、そこにはスカートの丈が短い制服を着て、出なければいけませんでした。

もう「辞めよう」と思っていた私にとって、制服を着て、ステージの端っこで踊る21歳の自分が、全国に知られることに耐えられなかったんです。

私は結局、Mステには出演しませんでした。Mステに出る曲のジャケット写真を撮る際も、私は欠席しました。みんなは「写真撮る時いなかったね」とざわついたそうですが、「体調が悪かったから休んだのかな」と一時的には収まっていたようでした。その時にはAKB48を辞めるということは概ね決まっていましたが、絶対に他言しないよう約束していたのでメンバーはもちろん近しい人にも話すことはありませんでした。

第5回【秋元康氏にまさかの直談判「卒業DVD作って」 AKB48「最初のサプライズ」に舞台上はメンバー号泣の大パニック】では、宇佐美さんがAKB48からの卒業を伝えた時の様子などを振り返っている。

宇佐美友紀

1984年、埼玉県三郷市出身。2005年にAKB48のオープニングメンバーとしてデビュー。翌06年3月に卒業、グループ最初の卒業生となった。以後、ラジオパーソナリティ、イベントMC、ナレーターとして活動。現在は、BAYFMの「MUSIC SALAD」火曜DJなどを務める。17年に結婚、19年に第一子を出産している。

