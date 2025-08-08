ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 加藤玲奈が一般男性との結婚を発表、お相手は「誠実で優しい」 加藤玲奈 モデル AKB48グループ卒業生 芸能人の結婚 エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ 加藤玲奈が一般男性との結婚を発表、お相手は「誠実で優しい」 2025年8月8日 15時12分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと 元AKB48の加藤玲奈が8日にSNSを更新し、一般男性との結婚を発表した お相手については「とても誠実」「優しくて思いやりのある素敵な方」と紹介 「笑顔溢れる素敵な家庭を築いていきたいと思っております」とつづった 記事を読む おすすめ記事 「思った以上の身長差！」昨年結婚の元AKB48メンバー、夫と初2ショット「ラブラブで素敵」「キュンキュン」 2025年8月6日 7時20分 森香澄 キュンとした既婚者芸能人を告白 「人をとにかく褒める」 2025年8月7日 15時50分 みちょぱ、人柄の良さに感激した元AKB48メンバーとは？「長文の手紙を書いてくれて…」 2025年8月4日 21時15分 親戚はプロ野球で平成唯一の３冠王…４０歳の美人タレント「親友みたいな夫」と結婚２周年！現在は２拠点生活…「とってもキレイ」な松中みなみ 2025年8月5日 12時10分 「華麗なる一族や」藤井夏恋、夫・アイドラYUの両親&兄との“顔出し”集合ショットにネット騒然「家族メンツが、強すぎる」 2025年8月4日 17時19分