1999年に名古屋市西区のアパートで住人の主婦、高羽奈美子さん＝当時（32）＝が殺害された事件で、殺人容疑でアルバイト・安福久美子容疑者（69）が逮捕されてから一夜明けた1日、NHKのドキュメンタリー番組「未解決事件」（土曜後10・00）が放送された。

この日は「File.04 逃亡犯へ 遺族からの言葉」と題して放送され、冒頭で名古屋主婦殺害事件の映像が流れると、「名古屋市西区 主婦殺害事件の容疑者は10月31日に逮捕されました」とテロップが表示された。

2つ目の事例として、同事件が取り上げられると、再び「この事件の容疑者は10月31日に逮捕されました」とテロップが表示された。2020年に容疑者の似顔絵が一般公開されたことや、昨年新情報がもたらされたことなどを紹介。殺害された奈美子さんの夫・高羽悟さんが殺人罪の公訴時効廃止に尽力したことも伝えられた。高羽さんは収録時にスタジオ出演し「隙を見せたら捕まえるよ、というプレッシャーを与え続けたい」などと犯人逮捕への思いを語っていた。

その後、急きょ編集されたと見られる映像を挿入。31日の容疑者逮捕を発表する愛知県警の会見を改めて報道し、放送当日の1日に高羽さんのインタビューを実施。「いろいろお世話になりました」と安堵（あんど）の表情が放送された。

名古屋西署に出頭した安福容疑者は高校の同級生で、同じソフトテニス部に所属。高羽さんは「全然現実味がない」とし、「名前聞いてがっくりしました。こんなんだったら、自分が“この女性のDNA取っていますか？”とか言えば良かった。ただもう、想像が付かないんで…。港区の高校の同級生なんて結びつけられなかった」と驚きを隠せなかった。映像の最後は、事件解決のために借り続けていたアパートでの現場検証に向かう姿で結ばれた。