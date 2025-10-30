イコラブ大場花菜の4コマ連載！沖縄のプールで「浮き輪にかっこよく乗る選手権」開催！かと思いきや…／はなコミ！第63回【作者に聞く】
指原莉乃さんがプロデュースするアイドルグループ・＝LOVE(イコールラブ)に所属し、特技のイラストを活かしてグッズ制作にも関わっている芸術家肌なメンバー、大場花菜さんが描く4コマエッセイ「はなコミ！〜となりにアイドル〜」。今回はツアーで沖縄に行った時の裏話をお届け！
■浮き輪の穴に入れるか？選手権
沖縄のプールで使おうと買った浮き輪！浮き輪にぷかぷか浮かんでいた舞香が、突然「ねえ！浮き輪にかっこよく乗るやつあったよね！！」と言い始めました。そこからはじまった、浮き輪にかっこよく乗る選手権！！
浮き輪を自分の前に置いて、そこからジャンプして浮き輪の穴に入れるのか！？浮き輪から足を前に出して、浮き輪の上で体育座りのようなポーズになったら成功！！！といった競技です。
ですがこの競技はかなり難しく、勢いよくジャンプをしてもひっくり返ったりしてしまい、かっこいいとは程遠い、浮き輪にダサく乗る選手権となりました。
なかでも莉沙は惜しかったです。「浮き輪に座れそう！あとひと息！」といった感じでした。さなつんはかっこよく乗るまでの選手としての在り方がかっこよかったです(笑)。私はちなみにちゃんとダサかったです(笑)。
■ゴーグルが弾け飛ぶハプニング
プールの次はみんなで海にも行きました！！ゴーグルを持ってきたメンバーが3人いて、つけたのですが、ゴーグルがキツすぎて吊り目のカマキリみたいな状態に！！面白くてみんなでゲラゲラ笑ってました。私もゴーグル吊り目メンバーでした(笑)。
プールでリレーをした時にゴーグルをバトンがわりにしていたのですが、キツすぎて、ゴーグルの紐が弾け飛ぶというハプニングが起こりました(笑)。舞香ちゃんは水が苦手なのにゴーグルしないでプールに飛び込んでくれました。
海に行った時に浮き輪にずっと抱きついていたのは、舞香、莉沙、杏奈です。3人ともずっと浮き輪に抱きついていたので泳げるメンバーが引っ張ってあげたり押してあげたりして海を一緒に楽しみました♩
インストラクターは私と、しょうこと、さなつんです。特に泳ぐのが得意なメンバーです！私としょうこは着ていた水着もインストラクターみたいだったので、その日のニックネームがインストラクターでした。
みりにゃはみんなを見守るお姉さんなので、みんなが8周年ツアー沖縄公演のアンコールでつけていたハイビスカスを、プールへ入る時に全員分みりにゃにつけて女神の「めがみりにゃ」になっていました！！♡
