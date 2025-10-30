中田英寿氏に本田圭佑も出演！韓国で『レジェンド日韓戦』が実現、“時代を超えた感動秘話”も

かつて熱い火花を散らした日本と韓国のレジェンド選手たちが再びユニフォームに袖を通す。

韓国メディア『ジョイニュース』は30日、今年12月3日に同国の放送局SBSで、スポーツエンターテインメント番組『ゴールを打つ彼女たち』のスピンオフ番組『ゴールを打つやつら レジェンド日韓戦』を初放送すると報じた。

同メディアによると、同番組では日韓のサッカーを牽引したレジェンド選手たちが集結して5対5のミニサッカー対決を行い、試合の様子はもちろん、日韓戦が持つ緊張感やスポーツマンシップ、「時代を超えた感動秘話」まで放映されるという。

レジェンド日本代表は、現役時代に日本代表で活躍した中田英寿氏、中澤佑二氏や昨季現役を引退した柿谷曜一朗氏がメンバー入り。さらに唯一の現役選手として本田圭佑が出場する。

対するレジェンド韓国代表は、現役時代にマンチェスター・ユナイテッドで活躍したパク・チソン氏を筆頭に、ドイツで日本人選手とともにプレーしたク・ジャチョル氏、かつてJリーグでもプレーしたパク・チュホ氏、イ・グノ氏などそうそうたるメンバーが揃った。

5対5のミニサッカーは競技の特性上、狭いピッチでスピーディーな展開となる。これにより、レジェンド選手たちの全盛期さながらの迫力とスピード感を保った競技を実現したという。

また同メディアは「単なる勝敗を超えて、再びピッチに集った日韓のレジェンドたちの汗と友情、そして競技が生み出すリアルドラマに注目だ」と伝えている。

レジェンド日韓戦の出場が発表された両チームの選手はこちら。

・レジェンド日本代表

南雄太（GK）、中澤佑二、中田英寿、本田圭佑、前園真聖、柿谷曜一朗、城彰二、佐藤寿人

・レジェンド韓国代表

キム・ヨングァン（GK）、イ・ヨンピョ、パク・チュホ、ク・ジャチョル、パク・チソン、ソル・ギヒョン、イ・グノ、イ・ドングク

両チームともに豪華なラインナップとなっており、特に中田氏の出演交渉には半年以上の時間を要したという。

同番組の制作陣は「10代のころから代表チームで国際舞台をともにした者同士の驚くほど深い関係性と友情を見ることができた」と、放送に向けて期待感をあらわにした。

なお、『ゴールを打つやつら レジェンド日韓戦』の初放送は今年12月3日午後10時20分を予定しているが、現在日本での放送は予定していない。