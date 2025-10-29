10月28日、高市早苗首相と来日したアメリカのトランプ大統領との日米首脳会談が行われ、そのセレモニーでNHKの中継が乱れるという異例の事態が発生し、ネット上で物議を醸している。

【写真】レベル低すぎ…国歌演奏中に中継が乱れたNHKの映像

米国の国歌演奏中にトラブル

トランプ大統領は27日に来日して天皇陛下と面会し、翌28日に東京・迎賓館で高市早苗首相と初の首脳会談に臨んだが、その厳粛なセレモニーの最中に映像トラブルが起きた。

「トランプ大統領が迎賓館に到着し、日米首脳が並ぶなかで米国国歌が流れた際、NHKの中継映像が数分間にわたって乱れました。大統領の顔にぼかしが入ったように不鮮明に見えたり、一時的にカラーバーのような画面に切り替わったりする異常事態でした」（全国紙政治部記者、以下同）

この重大な外交場面での中継の乱れに対し、SNS上では、NHKの放送体制への批判が殺到した。

《国賓を招いての国歌演奏中に映像が乱れるなんて信じられん。この会談、日本でやってるんでしょ？》

《わざとじゃなくただの中継トラブルならレベル低すぎてNHKに受信料払う気しない》

また、こんな指摘も散見された。

《このまえのダッチアングルといい、本当いい加減にして》

今回のトラブルが先週NHKが引き起こした別の問題の直後であったことも、批判を増幅させたようだ。

「映像トラブルの1週間ほど前、NHKは夜のニュース番組で高市内閣発足を報じた際に、画面を斜めに傾ける“ダッチアングル”という技法を使用して、視聴者に不安や否定的イメージを与えるという批判を受けていました。NHKは批判に対して、『不安感や否定的イメージを抱かせる意図はない』と否定し、『さまざまなニュースで使用している手法』だと釈明したが、批判は収まりませんでした」

相次ぐNHKに関するトラブル、特に国の威信に関わる首脳会談の中継で技術的な不備が露呈したことに対し、国民の不信感は募る一方だ。

「NHKは公共放送として視聴率や利益を求めるのではなく、信頼できる情報を公平・中立の立場から報じる責務があります。たとえ技術的なトラブルであったとしても、重要な国歌演奏中に映像を乱したという責任は重いと言えます」

受信料を集めている“みなさまのNHK”には、今後も厳しい目が向けられそうだ。