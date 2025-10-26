【ミッフィー×ショルダーポーチ】冬の新作♡もこもこボアが可愛い限定アイテム

大人気キャラクター・ミッフィーが、秋冬にぴったりの“もこもこボアデザイン”で登場♡アイアップが手掛ける「どっとポーチ ショルダーショート」に、新作「ミッフィー ボアシリーズ」が仲間入りしました。スマホやミニ財布が入る便利なサイズ感で、アイボリーとグレーの2色展開。現在公式オンラインストアで予約受付中、12月中旬より全国販売予定です♪

もこもこ質感がたまらない♡冬限定デザイン

どっとポーチ ミッフィー ショルダーショート

「どっとポーチ ミッフィー ショルダーショート」は、手触りの良いボア素材を使用した秋冬限定アイテム。

カラーはアイボリーとグレーの2色展開で、どちらも大人っぽくやさしい印象。

本体サイズは約H195×W145×D30mmとコンパクトながら、スマートフォンやミニ財布などがしっかり入る便利なサイズ感です。ショルダー紐は約120cmで、肩掛け・斜め掛けのどちらもOK。

お出かけやちょっとした買い物にも活躍します。

ブラデリスニューヨークから新作ベロアインナー登場♡秋冬の上品ボディメイク

おそろいで楽しめる♡ボアシリーズも登場

「ミッフィー ボアシリーズ」は、ショルダーポーチのほかに“ぬいぐるみ起き上がりこぼし”の「ぬいコロン」もラインナップ。

おそろいの素材感で、おでかけにはもちろんお部屋のインテリアとしてもぴったりです。ミッフィーのシンプルで愛らしい表情と、ふわふわのボア生地が癒しをプラス。

ファンならぜひシリーズで揃えたくなるアイテムです♡

Illustrations Dick Bruna Ⓒ copyright Mercis bv,1953-2025

冬のおでかけをもっと可愛く♡

やさしいカラーとふんわりボアが魅力の「ミッフィー ショルダーポーチ」。寒い季節のコーデにぬくもりを添える、見た目も機能性も抜群のアイテムです。

公式オンラインストアでは現在予約受付中、12月中旬から全国販売がスタートします。お気に入りのカラーを選んで、冬のおでかけをもっと可愛く楽しんでみてくださいね。

ミッフィーと一緒に過ごす冬が、きっともっと心あたたまる時間になります♡