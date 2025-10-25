この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「頭皮の毒だしで白髪対策！！」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自身の白髪対策メソッドを詳しく解説した。冒頭、片岡氏は「白髪ってなかなか治らないんだよねとか、 一回なってしまったら元に戻らないんでしょ? そう思っている方も多い」と世間のイメージを指摘しつつ、「実は白髪っていうのは、毛根がダメージを受けたことによって色素が抜けてしまい白髪になるんですが、ダメージっていうのは回復するものなんですね」と、毛根の回復力について独自の見解を示した。



片岡氏によると、「頭皮っていうのは血流が悪くなってしまうから、毛根がダメージになりやすくなってしまう。つまりは血流が改善されれば、白髪も改善されるということです」とし、あくまで日常的な頭皮ケアの重要性を強調した。具体的には「使うのは手だけ。ここの生え際の頭皮の部分、しっかりとこうやって4本でマッサージをしてあげます。これを3セットぐらい」と、手軽にできるマッサージ方法を丁寧に伝授。「頭皮っていうのは放っておくと、どんどん固くなってしまいます。固くなってしまうと血流が滞ってしまい、そこに必要な栄養が届かず、毛根がダメージを受けてしまって、白髪が悪化していくんですね」と頭皮健康と白髪発生の関係を解説した。



また、「テラヘルツっていうストーンとか、テラヘルツカッサとかがあると、余計に炎症を抑えてくれるのでおすすめ」と専門家ならではのアイテムも紹介しつつ、「頭皮の筋肉をしっかりとほぐしてあげることによって、血流を流してあげるっていうのが、白髪対策にはとてもおすすめです」とアドバイスを重ねた。



最後は「たったこれだけなんですが、血流がしっかりと回るようになると、毛根のダメージっていうのも回復していくので、ぜひ気長にやってみてくださいね」と視聴者に長期的な視点でのセルフケアを呼びかけ、動画を締めくくっている。