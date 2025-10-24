あみあみ秋葉原にてガンプラ「HG 1/144 モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ」の抽選販売実施中！11月1日発売予定
【あみあみ秋葉原：「HG 1/144 モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ」抽選販売】 抽選期間：10月24日12時～10月27日23時59分 当選発表：10月30日12時～ 指定販売日時：11月1日11時～20時
あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、11月1日に発売予定のガンプラ「HG 1/144 モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ」の抽選販売を実施している。応募期間は10月27日23時59分まで。当選発表は10月30日12時より行なわれる。
今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日10月24日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。
「HG 1/144 モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ」
11/1(土)発売予定
「HG 1/144 モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ」につきまして
抽選販売となります。
お申込み、詳細に関しましては下記ページをご確認下さい。
※Yahoo!IDの取得が必須となります。
