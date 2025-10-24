【あみあみ秋葉原：「HG 1/144 モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ」抽選販売】 抽選期間：10月24日12時～10月27日23時59分 当選発表：10月30日12時～ 指定販売日時：11月1日11時～20時

　あみあみ秋葉原ラジオ会館店は、11月1日に発売予定のガンプラ「HG 1/144 モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ」の抽選販売を実施している。応募期間は10月27日23時59分まで。当選発表は10月30日12時より行なわれる。

　今回「あみあみ秋葉原ラジオ会館店」に入荷予定分を抽選で販売することを告知。本日10月24日より申込を開始しており、当選後は期間内に「チケット（購入整理券）」を取得してから店舗にて購入することができる。

「HG 1/144 モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ」

□あみあみ秋葉原店「HG 1/144 モンキーロディ(598機)/モンキークラブロディ」抽選販売のページ

(C)創通・サンライズ