BTS V¤¬¥»¥êー¥Ì¤òÅ»¤Ã¤¿½©¤Î¥Ö¥é¥¦¥ó¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¡Ö½©¥Æ¥Æ¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡ÖÆ·¤â¥Û¥¯¥í¤âÎØ³Ô¤âÁ´Éô¤¬´°àú¡×¤ÈÈ¿¶Á
BTS¤ÎV¡Ê¥ô¥£¡Ë¤¬¡¢¼«¿È¤ÎInstagram¤ò¹¹¿·¡£¥¢¥ó¥Ð¥µ¥Àー¤òÌ³¤á¤ëCELINE¡Ê¥»¥êー¥Ì¡Ë¤òÅ»¤Ã¤¿½©¥³ー¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û①②BTS¡¦V¤¬¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÇÌ¥¤»¤ë¥»¥êー¥Ì¤Î½©¥³ー¥Ç
¢£BTS V¤ÎÀöÎý¤µ¤ì¤¿Èþ¤·¤µ¤¬ºÝÎ©¤Ä¥Ö¥é¥¦¥ó¥³ー¥Ç
CELINE¤Î¥ì¥¶ー¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤ê¡¢¥Ü¥¹¥È¥ó¥Ð¥Ã¥°¤ò¸ª¤«¤é¤«¤±¤¿V¡£1ËçÌÜ¤Ï¡¢¼ê¤Ë²«¿§¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿Éö¤ÎÍÕ¤ò»ý¤Ã¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¡¢2¡¢4ËçÌÜ¤Ï°ú¤¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¡¢¥Ü¥È¥à¤Ï¥Ùー¥¸¥å¤È¥Ö¥é¥¦¥ó¤Î¥Á¥§¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥Ä¤ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ë¡£
V¤Î´é¤òÈ¾Ê¬¤À¤±¼Ì¤·¤¿6ËçÌÜ¡¢¤É¤³¤«¤ò¸«¤Ä¤á¤ëV¤ò¼Ð¤á²£¤«¤éÂª¤¨¤¿9ËçÌÜ¤Ï¡¢V¤ÎÃ¼Àµ¤Ê´éÎ©¤Á¤ò²þ¤á¤Æ¼Â´¶¤Ç¤¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢V¤Ï¡¢ÁëÊÕ¤Ë¤«¤¬¤à¤è¤¦¤ËºÂ¤ê¡¢¸ý¤ò¤¢¤ó¤°¤ê¤È³«¤±¤¿¼Ì¿¿¡Ê7ËçÌÜ¡Ë¤ò¥¹¥Èー¥êー¥º¤Ç¤â¶¦Í¡£¡Ö½©Èô¤Ð¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¹¤Ç¤Ë´¨¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥¥ã¥×¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Á´¿È¤ò¥Ö¥é¥¦¥ó¤ÇÅý°ì¤·¡¢½©¤é¤·¤¤¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥È¤òÈäÏª¤·¤¿V¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ç¤Ï¡Ö¸å¤í»Ñ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤～¡×¡Ö½©¿§¥Ö¥é¥¦¥ó³×¥¸¥ã¥ó¤Ç¤¤å¤ó¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê½©¥³ー¥Ç¡×¡Ö½©¥Æ¥Æ¹¥¤¤¹¤®¤ë¡×¡Ö½©¿§¤Î¥Æ¥Æ¤¬ÁÇÅ¨¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥ô¥£¥ó¥Æー¥¸´¶¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Æ¥Æ¤âÂç¹¥¤!¤¤Ã¤È¤É¤Î»þÂå¤Ë¤¤¤Æ¤â½À¤é¤«¤¯Èþ¤·¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÂ¾¡¢¡ÖÉ÷¼Ù¤Ò¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤Í¡×¡Ö¿¢Êª¤ò½¦¤¤¤¬¤Á¤Ê¤Î²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÆ·¤â¥Û¥¯¥í¤âÎØ³Ô¤â°ì¤Ä°ì¤ÄÁ´Éô¤¬´°àú¡×¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤ÊÈ¿¶Á¤¬¸«¤é¤ì¤ë¡£