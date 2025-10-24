マリークワント コスメチックスから、ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』の世界観にインスパイアされた限定コスメが登場！

ブランド誕生70周年を記念した「アリス イン ワンダーランド デザイン コレクション」のコスメが数量限定で発売されます☆

マリークワント コスメチックス ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』コスメ「アリス イン ワンダーランド デザイン コレクション」

発売日：2025年11月6日（木）

予約受付開始日：2025年10月30日（木）

※オンラインショップでは10月30日（木）10:00より商品ページアップ、11月6日（木）10:00より発売開始

販売店舗：全国のマリークワント コスメチックス店舗

個性豊かなキャラクターや世界観が人気のディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス(アリス イン ワンダーランド)』をマリークワントデザインで表現したワクワクがあふれるコレクションが誕生。

「メイクアップ セット」「エッセンシャルズ ハンド ケア セット」「ミスティー ジェット L-05」の全3種がラインナップされます。

「メイクアップ セット」は遊び心たっぷりなカラーリングのアイシャドウパレットに、「アリス」のかわいらしい唇を連想させるリップグロス、不思議の国に導く「白うさぎ」のダイカットポーチが、ブック型のボックスにセットされたメイクセット。

「エッセンシャルズ ハンド ケア セット」は、マッドハッターの奇妙なお茶会と、物語を彩る花々をイメージした2種類のハンドクリームと、作品のモチーフをデザインしたミニタオルが入ったハンドクリームセットになっています。

そして「ミスティー ジェット L-05」は、マリークワントで人気のオイルインミストのビッグボトル。アリスが白うさぎと出会う、静かな川辺の野原をイメージしたワンダーグリーンの香りです。

物語の魅力がぎゅっとつまったコレクションで、夢のように素敵な「アリス イン ワンダーランド」の世界が楽しめるコレクションを紹介していきます☆

メイクアップ セット

価格：13,200円(税込)

物語に登場するキャラクターたちから着想を得た、カラフルでワクワクするカラーリングのメイクアップ セット。

ブック型のボックスにセットされた、「アリス」の不思議な世界をふんだんに楽しめるコスメです。

アイシャドウ パレット（アイシャドウチップ2本つき）

カラフルで遊び心たっぷりな全8色のアイシャドウ パレット。

各カラーにそれぞれ反対色のパールを配合し、ニュアンスのある発色を楽しめます。

L-01（トゥインクル）

「アリス」が出会う怪しくて神秘的な花々を表現したミスティックピンク。

偏光レッドガラスパール、偏光ブルーガラスパール、偏光レッドパール、偏光グリーンパールが配合されています。

L-02（パール）

偏光グリーンパール、偏光ゴールドパール、ピンクベージュパールが配合された「L-02（パール）」

いたずら好きな「チェシャ猫」のように遊び心がある発色が魅力のトリックピンクです。

L-03（トゥインクル）

アリスのドレスの色をイメージしたドレスブルーカラーの「L-03（トゥインクル）」

偏光ブルーガラスパール、偏光レッドガラスパール、偏光ブルーパール、偏光レッドパール、ブルーパール、グリーンパール、シルバーパールが配合されています。

L-04（パール）

「L-04（パール）」には偏光パープルパール、偏光ゴールドパール、ゴールドパールを配合。

「白うさぎ」が持っている懐中時計のような不思議さを秘めたワンダーゴールドカラーです。

L-05（トゥインクル）

奇想天外な冒険に引きこむ「白うさぎ」をイメージしたファンタスティックホワイト。

配合されているのは偏光ゴールドガラスパール、シルバーガラスパール、偏光ゴールドパール、シルバーパールです。

L-06（トゥインクル）

「トランプ兵」から着想したストロングブラックカラーの「L-06（トゥインクル）」

偏光グリーンガラスパープル、偏光ゴールドガラスパール、偏光パープルパールが配合されています。

L-07（トゥインクル）

偏光グリーンガラスパール、偏光レッドガラスパール、偏光ゴールドガラスパール、偏光レッドパール、偏光ブルーパール、グリーンパールが配合された「L-07（トゥインクル）」

冒険の始まりを予感させるアドベンチャーグリーンカラーのアイシャドウです。

L-08（トゥインクル）

わがままな「ハートの女王」を連想させるセルフィッシュレッド。

偏光レッドガラスパール、シルバーガラスパール、偏光レッドパール、偏光グリーンパール、レッドパールが配合されています。

カラーシャイン フォー リップス L-02

「アリス」の唇をイメージしたキュリアスピンクのリップグロス。

ひと塗りで美しいツヤとキラめきを与え、プランパー効果でボリューム感のあるぷっくりとした唇に仕上げてくれます。

偏光グリーンパール、偏光ブルーパールを配合したコスメ。

付属のチップで直接唇に塗布するほか、チップから別売りのスパチュラですくい取り、指やブラシで塗るのもおすすめです。

白うさぎデザイン ダイカットポーチ

サイズ：

外寸 H21×W15×D3.5cm

ポーチサイズ H12×W10×D2.5cm

ストラップ長さ 18cm

「アリス」を不思議な国に導く「白うさぎ」のダイカットポーチ。

背面側のスクエア型ポーチは、セットのアイシャドウ パレットとカラーシャイン フォー リップスがぴったり収納できます。

デイジー付きのチェーンで、バッグに付けても楽しめるグッズです。

エッセンシャルズ ハンド ケア セット

価格：5,280円(税込)

ハンドクリーム使用法：適量を手に取り、マッサージしながらなじませます。特に乾燥が気になる部分は重ねづけをおすすめします

物語の世界観がつまった、2種類の香りのハンドクリームとアリスデザインミニタオルのセット。

バッグ型のボックス入に入っているので、ギフトにもおすすめです。

ハンド クリーム ワンダー ティーパーティー

内容量：30g

「マッドハッター」の奇妙なお茶会をイメージした、「アリス」のシルエットがデザインされたパッケージ。

ほのかな甘みがある上品な紅茶を表現したワンダーティーパーティーの香りが閉じ込めてあります。

ハンド クリーム ワンダーフ ローラ ルミックス

内容量：30g

バラを中心に物語を彩る花々をイメージした、「ハートの女王」のシルエットがデザインされたパッケージ。

バラを基調としたみずみずしいワンダーフローラルミックスの香りが楽しめます。

アリスデザイン ミニタオル

サイズ：25×25cm

作中に登場する様々なモチーフがにぎやかにデザインされたミニタオル。

「チェシャ猫」カラーに仕上げられた配色もポイントです。

ミスティー ジェット L-05<ミストタイプ化粧水>

価格：5,500円(税込)

内容量：200mL

使用法：顔から30cm程度離し、目を閉じて2〜3回スプレーしてください

うるおい補給しながら、乾燥などの外的ストレスから肌を守る、保湿成分・ナノサイズの美容オイルを配合した人気のオイルインミストが、アリスデザインのビッグボトルで登場。

物語の冒頭シーンにある、静かな川辺の野原で深呼吸をするような、さわやかなワンダーグリーンの香りが使用されています。

ブランド誕生70周年を記念し、ディズニー・アニメーション映画『ふしぎの国のアリス』の世界感にインスパイアされた限定コスメが登場。

マリークワント コスメチックスにて2025年11月6日より販売される「アリス イン ワンダーランド デザイン コレクション」の紹介でした☆

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 物語の世界感にインスパイアされた限定コスメ！マリークワント ディズニー映画『ふしぎの国のアリス』デザイン コレクション appeared first on Dtimes.