HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』、ファイナルトレーラーやエモすぎるWEBドラマ「＃ドラクエはいいぞ」愛？友情？篇が公開
HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』（Nintendo Switch2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows）より、ファイナルトレーラーや新CM、WEBドラマが公開となった。
【動画】HD-2D版『ドラクエI＆II』ファイナルトレーラー
本作は、昨年11月14日に発売されたHD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』の後の世界を描く『ドラゴンクエストI』と『ドラゴンクエストII』を１つのソフトに収録。勇者ロトの血を引く子孫たちの新たな冒険がHD-2Dで描かれる。
新CMとなる『はじめて「ドラゴンクエスト」を遊ぶあなたへ』、『「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」を遊んだあなたへ』は、YouTubeにて先行公開中。一部映像は10月25日より地上波でも放映される。
また、『WEBドラマ「＃ドラクエはいいぞ」愛？友情？篇』もYouTubeにて公開に。HD-2D版『ドラゴンクエストIII そして伝説へ…』のWEBドラマに登場していた野球少年と、同級生の女の子が「ドラゴンクエスト」になぞらえて「愛」と「友情」を語る内容になっている。
さらに、ウェブメディア「ナタリー」とのタイアップ企画「ドラクエナタリー」の再登場が決定。ゲストとして第1弾にお笑い芸人・さや香の新山、石井、第2弾に日向坂46の正源司陽子、平尾帆夏、山下葉留花が出演し特別インタビュー記事とゲームプレイ動画を公開する。
HD-2D版『ドラゴンクエストI＆II』は、Nintendo Switch2／Nintendo Switch／PS5／Xbox Series X|S／Steam／Microsoft Store on Windows向けに10月30日発売（Steam版は2025年10月31日）。
