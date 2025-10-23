香取慎吾さんが「原始人個人事業主」に？ ペイトナー社初のテレビCMに出演
「原始人の一人親方役として、壮大でコミカルな世界で描いたユニークなCMが完成しました！僕が演じる一人親方の奮闘を見て、クスっと笑って、そして少しでも元気になってもらえたら嬉しいです」
とは香取慎吾さん。ユニークな「原始個人事業主」に扮しています。鏡に映る自身の姿を見て、「あ、本当に原始人だ」と驚いたそう。
さらに「建築資材編」では、マンモスから逃げるシーンも。もちろん現場にマンモスはいなかったそうで、「想像力が試されるようで面白かった」と香取さん。「ここまでワイルドな格好は初めてだったので、新鮮で楽しかったです」振り返るほどの“原始人カトリ”の奮闘ぶりに注目です。
CMの中でピンチになった香取さんが使っているのは、取引先に送った入金前の請求書をアップロードすると、取引先に知られることなく、申請から即日入金で報酬を現金として受け取れる「ペイトナー」。
オンライン完結型のファクタリングサービスで、2025年10月時点で累計申込件数500,000件を突破しているそう。確かに、太古の時代は「働いたらすぐに報酬を得る」という経済原則だったわけで、原始人が労働と入金のタイムラグに悩んでいるという姿はクスッとくるものがあります。
「困った時は「その請求書、ペイっとな！」です！ぜひ、CMの公開を楽しみにしていてください！」と撮影後の香取さん。CMは10月25日から、大阪エリアを皮切りに順次全国放映予定とのことです。
とは香取慎吾さん。ユニークな「原始個人事業主」に扮しています。鏡に映る自身の姿を見て、「あ、本当に原始人だ」と驚いたそう。
さらに「建築資材編」では、マンモスから逃げるシーンも。もちろん現場にマンモスはいなかったそうで、「想像力が試されるようで面白かった」と香取さん。「ここまでワイルドな格好は初めてだったので、新鮮で楽しかったです」振り返るほどの“原始人カトリ”の奮闘ぶりに注目です。
CMの中でピンチになった香取さんが使っているのは、取引先に送った入金前の請求書をアップロードすると、取引先に知られることなく、申請から即日入金で報酬を現金として受け取れる「ペイトナー」。
オンライン完結型のファクタリングサービスで、2025年10月時点で累計申込件数500,000件を突破しているそう。確かに、太古の時代は「働いたらすぐに報酬を得る」という経済原則だったわけで、原始人が労働と入金のタイムラグに悩んでいるという姿はクスッとくるものがあります。
「困った時は「その請求書、ペイっとな！」です！ぜひ、CMの公開を楽しみにしていてください！」と撮影後の香取さん。CMは10月25日から、大阪エリアを皮切りに順次全国放映予定とのことです。