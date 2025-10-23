米国で、20代男性が2カラットのダイヤモンドを入れて作った義眼を公開して話題になっている。

21日（現地時間）、英紙「デイリーメール」などの海外メディアによると、米国アラバマ州で宝石店を営むスレーター・ジョーンズ（Slater Jones）さん（23）は、2カラットのダイヤモンドを埋め込んだ特別な義眼を依頼した。

ジョーンズさんは17歳のころ、寄生虫による感染性疾患で右目の視力を失った。何度も手術を受けたが視力を回復させることはできず感染症が悪化したため、最終的に右目の眼球を摘出する手術を受けた。

その後、右目に義眼を装着して生活してきたジョーンズさんは、自身の職業を活かし、天然ダイヤモンドを使った義眼を思いついた。当初は3カラットのダイヤモンドを埋め込む予定だったが、3カラットは虹彩より大きかったため、2カラットを使用することにした。製作費はおよそ200万ドル（約3億円）に達し、世界で最も高価な義眼となる可能性が高い。

義眼製作の専門家、ジョン・イム氏は、「これまで32年間、6週間の新生児から101歳の高齢者まで、1万個以上の義眼を作ってきたが、このような依頼は初めて」とし「まさに世界で最も価値ある義眼」と語った。

ジョーンズさんは「目は失ったが、このアクセサリーが私の人生に新しい光をもたらしてくれた」と満足感を示した。現在、彼はインスタグラムで「ダイヤモンド・アイ」というアカウントを運営し、ユニークな義眼をマーケティングに活用している。