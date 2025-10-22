もし体温計が間違っていたら？ 身近な“計量”を学べるイベント「都民計量のひろば2025」が開催

水道やガス、電気のメーター、ガソリンスタンドの給油、スーパーのお肉の量り売り、健康診断での体重や体温計の測定…。私たちの暮らしはあらゆる「はかる」に支えられています。そんな、「はかる」ための道具を検査し、計測の正確性を守る東京都計量検定所が、11月1日に 江東区の同所で「都民計量のひろば2025」 を開催。普段はなかなか目にできない計量検定所の仕事を、実際に体験しながら楽しく学ぶことができるイベントとなっています。

「もしも体温計の数字が間違っていたら…」を防ぐ計量検定所の仕事

私たちの生活の中では、公共料金の支払いやタクシーの料金計測、日々の体温や血圧の測定など、さまざまな場面で「はかる」ことが欠かせません。この「はかる」が正しく行われているかどうかをチェックしているのが計量検定所です。計量検定所は不適切な計量器によって人々が不利益を被らないよう、日々検査を続けています。今回のイベントでは、普段立ち入り禁止の計量検定所内を見学できる「探検ツアー」を開催。なかなか目にできない計量検定所の仕事を、実際に体験しながら楽しく学ぶことができます。

QuizKnockの鶴崎修功さんも登場 イベント盛りだくさんの1日

「都民計量のひろば2025」の開催時間は午前9時30分から午後4時まで。午前10時30分からと午後1時からの２回に渡り、知的エンタメ集団QuizKnockの鶴崎修功さんを招いたクイズ＆トークショーが開催。出題される「計量クイズ」に挑戦でき、全問正解した方には計量検定所から特別プレゼントも。中高生には直接鶴崎さんに質問できるチャンスもあります。屋外特設ステージでは江東区立東陽小学校金管バンドによるマーチングバンド演奏や、腹話術師ひとみ＆Friendsさんの歌とおしゃべりのパフォーマンス、全国大会で優勝経験を持つジャグラー小林智裕さんによる迫力満点のリングジャグリングなどが披露されます。検定所内の会場では、肌年齢、ストレス度や血管年齢、体組成や体力測定などさまざまな数値をチェックできる健康測定コーナーが登場。自分では気づきにくい身体の変化を知るきっかけになります。さらに、健康・環境・水道・電気・ガス・食品・計量体験など、10か所のブースを巡るクイズラリーも実施。ブースで体験して学びながらクイズに挑戦し、賞品ゲットを目指しましょう！

150周年の節目に “はかる” を楽しもう

11月1日は「計量記念日」です。1993（平成5）年のこの日、改正計量法が施行されたことを記念して定められました。今年は特に、1875（明治8）年に近代計量制度が始まってから150周年という特別な節目。私たちの生活のまわりに溢れる「計量」という行為を、ぜひ楽しみながら学んでみてください。日時：11月1日（土） 午前9時30分から午後4時まで（荒天中止・小雨決行）場所：東京都計量検定所（江東区新砂3-3-41） 地下鉄東西線南砂町駅5番出口より徒歩8分参加費：無料主催：都民計量のひろば実行委員会お問合せ：東京都計量検定所（電話03-5617-6643）