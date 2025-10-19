佐久間大介が、Snow Man新曲「BOOST」のMV撮影現場で撮られた、岩本照との“ニコイチ”オフショットを公開。ファンがアツく反応している。

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「#ニコイチブースト」

“ニコイチ”とは、佐久間大介が岩本照との関係性を語る際に頻出するワード。今回の投稿でも「#ニコイチブースト」のハッシュタグが当たり前のように採用されている。

ジュニア時代から親交の深い佐久間と岩本。“ニコイチ”は“いわさく”と同様に、ファンの胸を熱くさせる愛称となっており、今回の投稿にも「ニコイチだ！」「佐久間くんのニコイチ投稿は激アツ」「きた！ニコイチ！」「ニコイチって尊い」と“ニコイチ”ファンの声が大量に届けられている。

さらに「身長差が萌！」「ひーくん筋肉やばい！さっくんかわいい！」と写真のディテールについても感想が続々と届いており、ふたりの指と指が触れる寸前の2枚のカットは「ETしていてかわいい」と、映画『ET』の名場面を引用してのコメントが目立っている。

なお「BOOST」MVには、ふたりが手を握りあう振り付けも登場。ファンは要チェックだ。