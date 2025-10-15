¡ÚÅìµþ±Ø¡Û¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥Æ¡¼¥Þ¤Î¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ¡×¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡ª½©Åß¸ÂÄê¡ÖÌª°ò¥á¡¼¥×¥ë¥Ð¥¿¡¼¡×¤ä¿·ºî¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤âÅÐ¾ì
¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ¡×¡ß¡ÖPEANUTS(¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä)¡×¥³¥é¥Ü¤ÎÂè2ÃÆ¤¬2025Ç¯10·î1Æü¤«¤éÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ÎÃíÌÜ¤Î¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤¬ÊÂ¤Ö¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬Åìµþ±Ø¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤¹¤ë¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ¤ÈPEANUTS¤Î¥³¥é¥Ü¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¸«¤ë
¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖHappiness is just being next to you.(¤·¤¢¤ï¤»¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¿¤À·¯¤Î¤È¤Ê¤ê¤Ë¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È)¡×¡£¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤¬¤¤¤Ä¤â°ì½ï¤Ë¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ¡×¤â¤ß¤ó¤Ê¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¡¢¥Û¥Ã¤È¤ä¤¹¤é¤°¤ª¤¤¤·¤¤¤Ò¤È¤È¤¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ï2¥«½ê¤Ç³«ºÅ¡£JRÅìÆüËÜÅìµþ±ØB1¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡×¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¼¥í(²þ»¥Æâ)¤Ç¤Ï2025Ç¯10·î14Æü¡Á20Æü(·î)¡¢Âç´ÝÅìµþÅ¹1³¬ MVP¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÜÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤Ï2025Ç¯10·î15Æü¡Á21Æü(²Ð)¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¡£
¢£½©Åß¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê´Å¤¤¡ÖÌª°ò¥á¡¼¥×¥ë¥Ð¥¿¡¼»ÅÎ©¤Æ¡×
º£²ó¤ÎÌÜ¶Ì¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â½©Åß¸ÂÄê¤Î¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¡ÖÌª°ò¥á¡¼¥×¥ë¥Ð¥¿¡¼»ÅÎ©¤Æ¡×¡£¹È¤Ï¤ë¤«¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿Ìª¤¤¤âÉ÷¥·¥ç¥³¥é¤ò¡¢¥á¡¼¥×¥ë¹á¤ë¥Ð¥¿¡¼¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥·¥ê¥¢¥ëÀ¸ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥É¡£¤Û¤Ã¤³¤ê´Å¤¯Ìþ¤ä¤µ¤ì¤ëÌ£¤ï¤¤¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤ª²Û»Ò¤Ë¤â¸ÄÊñÁõ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Ë¤â¡¢¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢²¿¤¬½Ð¤ë¤«¤Ï¤ª³Ú¤·¤ß¡£»ÄÇ°¤Ê¤¬¤é¡ÖÌª°ò¥á¡¼¥×¥ë¥Ð¥¿¡¼»ÅÎ©¤Æ¡×¤ÎÃ±ÉÊÈÎÇä¤Ï¤Ê¤¤¤±¤ì¤É¡¢ÄêÈÖ¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¤ÎµÍ¤á¹ç¤ï¤»¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡£
¢£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×ÉÕ¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¤«¤ï¤¤¤¹¤®¤ë¡ªµÍ¤á¹ç¤ï¤»¥»¥Ã¥È
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ µÍ¹ç¤» 12¸ÄÆþ¡×(1857±ß)¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¤ÎÌÚ¡×6¸Ä¤È¡¢½©Åß¸ÂÄê¡ÖÌª°ò¥á¡¼¥×¥ë¥Ð¥¿¡¼»ÅÎ©¤Æ¡×6¸Ä¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¡£¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤Î¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤È¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¡¢¥µ¥ê¡¼¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë»Å³Ý¤±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ µÍ¹ç¤» 16¸ÄÆþ¡×(2775±ß)¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ¤ò¤Ä¤Þ¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ÌÆþ¤ê¡£Â¦ÌÌ¤Þ¤Ç¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤ÈÃç´Ö¤¿¤Á¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¶ù¡¹¤Þ¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤ê¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¤â¡¢¾þ¤Ã¤¿¤ê¾®ÊªÆþ¤ì¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤¤¡£
¢£ÄêÈÖ¤Î¡È¤Õ¤ï¤â¤³¡É¥ß¥ë¥¡¼¥·¥ç¥³¥é¤â¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¡ª
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¤Î¹¥Êª¥Þ¥·¥å¥Þ¥í¤ß¤¿¤¤¤Ë¡È¤Õ¤ï¤â¤³¡É¤Ê¥Û¥ï¥¤¥È¥·¥ç¥³¥é¤ò¡¢¥·¥ê¥¢¥ëÀ¸ÃÏ¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¤¿ÄêÈÖ¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¤ÎÌÚ 7¸ÄÆþ¡×(842±ß)¤â¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¡£½©Åß¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¿©¤ÙÈæ¤Ù¤ë¤Î¤â³Ú¤·¤½¤¦¡ª
¢£¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯
Âè2ÃÆ¤â¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ¡×¥³¥é¥Ü¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ª¤ª¤¦¤Á¤Ç¤Î¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥à¤ä¡¢´¨¤¤µ¨Àá¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤¼¤Ò¼ÂÊª¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¢£Ä¾±ÄÅ¹¡¦ºÅ»ö¡¦¸ø¼°ÄÌÈÎ¶¦ÄÌ¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ ¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¡×(2860±ß)¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤È¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î»É¤·¤å¤¦Æþ¤ê¥Ý¡¼¥Á¤È¡¢12¸ÄÆþ¤ê¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×ÉÕ¤¥Ü¥Ã¥¯¥¹¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¡£¥Ý¡¼¥Á¤Î¥Á¥ã¡¼¥àÉôÊ¬¤Ë¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ¥í¥´¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤³¤À¤ï¤êËþºÜ¡ª
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ ¥¹¥Æ¥ó¥ì¥¹¥Þ¥°¥«¥Ã¥×¡×(2400±ß)¤Ï¡¢¥Õ¥¿ÉÕ¤¤ÇÊÝ²¹À¤â¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£²¹¤«¤¤¥³¡¼¥Ò¡¼¤ä¹ÈÃã¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢½©Åß¤Î¥Æ¥£¡¼¥¿¥¤¥à¤Î¤ª¤È¤â¤Ë¤·¤¿¤¤¡£Î¢É½¤É¤Á¤é¤Ç»ý¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ ¥¨¥³¥Ð¥Ã¥°¡×(990±ß)¤Ï¡¢¾®¤µ¤¯ÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ó¤Ç¤¤¤Ä¤Ç¤â»ý¤ÁÊâ¤±¤ëÍ¥¤ì¤â¤Î¡£
¢£ºÅ»ö¡¦¸ø¼°ÄÌÈÎ¸ÂÄê¥¢¥¤¥Æ¥à
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ ¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡×(4860±ß)¤Ï¡¢¡Ö¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¥µ¥ó¥É¤ÎÌÚ¡×¤ò»ý¤Ä¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â¥¥å¡¼¥È¡£¥æ¥Ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥µ¥¤¥º(S¡¢M¡¢L¡¢XL)¤À¤«¤é¡¢¤ªÍ§Ã£¤ä¥«¥Ã¥×¥ëÆ±»Î¤Ç¤ª¤½¤í¤¤¤â¤¢¤ê¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ ¥·¥ç¥ë¥À¡¼¥Ð¥Ã¥°¡×(2680±ß)¤Ï¡¢·Ú¤¯¤Æ¾æÉ×¤Ê¥Ê¥¤¥í¥óÁÇºà¤Çµ¡Ç½À¤âÈ´·²¡£²ÙÊª¤â¤¿¤Ã¤×¤êÆþ¤ë¤«¤é¡¢¤³¤ì¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤ª¤Ç¤«¤±¤Ç¤¤Á¤ã¤¦¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ ¥¥ã¥Ã¥×¡×(³Æ2530±ß)¤Ï¡¢½©Åß¥³¡¼¥Ç¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥³¡¼¥Ç¥å¥í¥¤ÁÇºà¡£¥Ù¡¼¥¸¥å¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì°ã¤¦¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼ ¥·¥å¥¬¡¼¥Ð¥¿¡¼¤ÎÌÚ ¶ÒÃå¡×(800±ß)¤Ï¡¢¥µ¥¬¥é»É¤·¤å¤¦¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¡£¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Î¾®ÊªÀ°Íý¤ËÊØÍø¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡£
¢£ÀèÃå100Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
ÀÇ¹þ3000±ß°Ê¾å¹ØÆþ¤·¤¿³ÆÆüÀèÃå100Ì¾¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤Ê¤Î¤Ç¡¢Áá¤á¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤è¤¦¡£
Åìµþ±Ø¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤Ç¤Ï¡¢¤Û¤Ã¤³¤ê´Å¤¤¸ÂÄê¥Õ¥ì¡¼¥Ð¡¼¤È¡¢¼ÂÍÑÅª¤Ç¤«¤ï¤¤¤¤¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£¼«Ê¬¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤âÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¤«¤é¡¢¤¼¤ÒÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡£
¡ÚJRÅìÆüËÜÅìµþ±Ø²ñ¾ì¡Û
¾ì½ê¡§B1¡Ö¥°¥é¥ó¥¹¥¿Åìµþ¡×¥¹¥¯¥¨¥¢ ¥¼¥í(²þ»¥Æâ)
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î14Æü¡Á20Æü(·î)
±Ä¶È»þ´Ö¡§·î¡ÁÅÚ 8»þ¡Á22»þ¡¿Æü¡¦½Ë 8»þ¡Á21»þ ¢¨ºÇ½ªÆü¤Î¤ß20»þÊÄ¾ì
¢¨²Û»Ò¡¦¥Ý¡¼¥Á¥»¥Ã¥È¤Ï1¿Í2ÅÀ¤Þ¤Ç¡¢¥°¥Ã¥ºÃ±ÉÊ¤Ï1¿Í³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç
¡ÚÂç´ÝÅìµþÅ¹²ñ¾ì¡Û
¾ì½ê¡§1³¬ MVP¥¹¥¤¡¼¥Ä¡ÜÆÃÀß¥³¡¼¥Ê¡¼
´ü´Ö¡§2025Ç¯10·î15Æü¡Á21Æü(²Ð)
±Ä¶È»þ´Ö¡§10»þ¡Á20»þ
¢¨1¿Í³Æ5ÅÀ¤Þ¤Ç
¢¨À°Íý·ô¤äÆþ¾ìÀ©¸ÂÅù¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¾ì¹ç¤¢¤ê
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
