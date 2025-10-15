timelesz¾¾ÅçÁï¤¬¥¥åー¥È¤Ê¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤ò¥ª¥·¥ã¥ì¤ËÃå¤³¤Ê¤¹Æ°²è¡¢PEACH JOHN¡ØÎø¤¹¤ë¡¢¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¡Ù¸ø³«
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
timelesz¾¾ÅçÁï¤¬¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤ëPEACH JOHN¤è¤ê¡¢2025Ç¯Åß¤Î¿·ºîÆ°²è¡ØÎø¤¹¤ë¡¢¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¡¡´¨¤¤Ìë¤Ï°ì½ï¤Ë¡ÙÊÔ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¥Æー¥Þ¶Ê¤Ë¤Ï¡¢timelesz¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØFAM¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¡ÖHead Up¡×¤¬µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¸ø³«
¾¾ÅçÁï¤Ï¡¢²Æ¤Ë°ú¤Â³¤¡¢Åß¤âPEACH JOHN¤Î¥¤¥áー¥¸¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
Åß¥âー¥É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¥åー¥È¤Ê¤¯¤Þ¤Á¤ã¤ó¤Î¿·ºî¥ëー¥à¥¦¥§¥¢¤Ï10·î15Æü¤è¤ê¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹¥È¥¢¡ÊOUTLETÅ¹¤Ï½ü¤¯¡Ë¡¢³°ÉôÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¡ÊZOZOTOWN¡¢Wacoal¥¦¥§¥Ö¥¹¥È¥¢¡Ë¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤È¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿¿Í¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¡Ë¡£¤½¤·¤ÆÆÃÀß¥Úー¥¸¤Ç¤Ï¡¢¤µ¤é¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¢¥á¥¤¥¥ó¥°Æ°²è¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
ÆÃÀß¥Úー¥¸
https://www.peachjohn.co.jp/pj/special/matsushima
¸ø¼°ÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È
https://www.peachjohn.co.jp/shop/
¥¹¥È¥¢ÆÃÀß¥¹¥Úー¥¹
https://www.peachjohn.co.jp/storeinformation/detail/290
timelesz OFFICIAL SITE
https://starto.jp/s/p/artist/24
https://ovtp.jp/