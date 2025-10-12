元ばんばんざいのメンバーでYouTuberの流那さんは10月8日、自身のYouTubeを更新。娘の顔出し＆夫との関係について言及し、反響を呼んでいます。（サムネイル画像出典：「流那チャンネル」）

写真拡大

元ばんばんざいのメンバーでYouTuberの流那さんは10月8日、自身のYouTubeを更新。『全て正直に答えます！』と題した動画を投稿し、ファンからの質問に答えました。

【画像】元ばんばんざい・るな、娘の顔出しについて言及！

「娘ちゃんの顔公開は？」

流那さんはファンの質問に答える動画の中で、娘の顔出しと夫との関係について触れました。

まず、「娘ちゃんは絶対顔は公開しないですか？」という質問について「しないですね」と言い切ったるなさん。理由は、「娘がどういう道に進むかわからないから」と話し、「娘自身が自分の意思を持ち始めたらわからないけど、もし（娘自身が顔を出すという）意思を持ったとしても「中学を卒業してから」と考えていると話しました。

さらに、「夫婦二人の時が恋しい時があります。そんな瞬間はありますか？」という質問に対しては、「これは、ないとは言えないですね」と正直な気持ちを話します。娘も含めて“家族が一番”という気持ちは変わらないものの、意識しても、どうしても子どもの話が多めになってしまうので、子どもに関すること以外に2人の話を重視するようにしているのだそう。2人で出かけたいなと思う時があっても、今は色々な面で我慢時だな、と思うのだそう。

ほかにも、「赤ちゃんはどっちに似ていますか？」という質問には「口がるな。あくびをすると、はんくん」と答え、どちらの要素も持っていて「遺伝ってすごい」と思ったと話しました。

コメントでは「るなちゃんママになったね！ 凄いしっかりしてる！！」「いつも頑張っててえらい」「私も見習いたい！」「るなちゃん本当に努力家で尊敬します」「るな可愛いから綺麗にグレードアップしてる！！」「るなちゃん大人な言葉チョイスになってる！ 感動」「可愛い系→綺麗系になった気がする」との声が寄せられました。

ドライブが夫婦円満の秘訣？

流那さんは、8月28日には『色々あったけど幸せな結婚生活ありがとう』と題した動画を投稿し、結婚1周年を迎えたことを、夫・はんくんと娘と一緒に報告しています。ドライブが大好きな流那さんは、夫・はんくんとケンカをすると、よくドライブに行っていたのだそう。大ゲンカをするときも大体車中で、2人で喋りながら目的もなく車を進めていたとのこと。今回の動画でも、「たまにドライブ行きたい、と思う」と話していたように、ドライブに行くことが、2人が仲良くいられる秘訣（ひけつ）なのかもしれませんね。(文:福島 ゆき)