これがたったの500円だと…？センサー付きで高性能な100均ぷち家電

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：LEDシルエットライト

価格：￥550（税込）

種類：歩く猫、星、土星、UFO、猫、雲、恐竜の子供、トリケラトプス、ステゴザウルス、プテラノドン

販売ショップ：ダイソー

これが500円はすごすぎる！ダイソーで見つけた可愛いぷち家電

ダイソーの電気小物売り場で可愛いぷち家電を発見！その名も『LEDシルエットライト』です。この手の商品はインテリア雑貨店でよく見られますが、ダイソーの商品は驚きの550円（税込）。

しかもデザインは全10種類と、バリエーションが豊富なんです。今回購入したのは歩く猫。中には、LEDライト、シルエット、ドーナツ型シール、金属パネルが入っています。

使用前にLEDライトを充電し、電源スイッチを「AUTO」にします。充電ケーブルは付属していないため、あらかじめType-Cのケーブルも準備しておくと、すぐに使用できます。

ライトに付属のドーナツ型シールを貼り…。

シルエットのパネルを固定します。パネルの表面は紙っぽいざらっとした質感で、とても軽量です。

ふわっと浮かびあがるシルエットが超キュート♡

背面には磁石がついているため、鉄製の家具や平面に設置が可能！磁石がつかない場所には、付属の金属パネルを貼ってから設置します。

あとはセンサーで自動でLEDライトが点灯！センサーの感度は良好で、筆者は廊下に設置しています。

夜中に起きてトイレに行くだけでも、なんだかほっこり。大きいのでインテリアライトとしても存在感バツグンです。

人感センサーの検知範囲は上下左右約120度、3m以内で検知。検知すると約20秒間点灯します。

充電の目安は1日8回の点灯で、約30日間も使用可能！そこまで頻繁に人が通らない一人暮らしの場合であれば、充電の頻度も少なく手軽に使用できますよ。

今回はダイソーで購入した『LEDシルエットライト』をご紹介しました。足元や手元を明るく照らすというタイプではなく、猫のシルエットがふわっと浮き上がるインテリアの雰囲気を作り上げるのに一役買ってくれるライト。

やさしい光で癒やしの空間を演出してくれるので、ぜひチェックしてみてくださいね♪

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2025年10月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。