『葬送のフリーレン』人狼ゲーム12月発売決定 人類と魔族の陣営に分かれて遊ぶ！ゾルトラークで追放
人気漫画『葬送のフリーレン』の人狼ゲームが、12月18日に発売されることが発表された。人類と魔族の陣営に分かれて遊ぶ会話ゲームとなる。
【画像】楽しそう！キャラ絵のカードがズラリ 『葬送のフリーレン』人狼ゲーム
アベツカサ描き下ろしのフリーレン＆アウラのカードはカバーイラストを使用。言葉を使って人類を欺く魔族を見つけ出し、“ゾルトラーク”で追放するという内容で、宝箱を判別する魔法でミミックを見抜ければ、生き残るチャンスもあるという。
内容物は役職カード29枚、役職一覧カード3枚、宝箱カード2枚、説明書となっており、人数は5人〜20人、プレイ時間は10〜50分となっている。
『葬送のフリーレン』は、2020年4月より『週刊少年サンデー』にて連載中の同名漫画が原作で、魔王を倒した勇者一行のその後を描く“後日譚ファンタジー”。魔法使いのエルフ・フリーレンが、勇者亡き後の世界で、新しい仲間達と共に新たな冒険を繰り広げるストーリーとなっている。
“魔王討伐後”という斬新な時系列で展開する、胸に刺さるドラマやセリフ、魔法や剣による戦い、思わず笑ってしまうユーモアなど、キャラクターたちが織り成す物語が多くの読者を獲得。「マンガ大賞2021」で大賞を受賞した人気作品で、コミックスは累計3000万部を突破し、テレビアニメが2023年9月〜2024年3月にかけて放送された。
第1期はフリーレン、フェルン、シュタルクが旅の目的地である、魂の眠る地「オレオール」へと歩を進めていく姿で幕を閉じており、2026年1月に放送される第2期は原作コミックス7巻収録の第61話から描かれる。
■役職
大陸魔法協会受付（司会者）
魔法使い
大魔法使い
戦士
僧侶
勇者
洗濯の魔法使い
幼馴染
武道僧
魔族
領主
創始者
