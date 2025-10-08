Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

レトロかわいい、いちごやそらまめ色も出るよ。

医療機器みたいだったNest Audio発売から5年、Google（グーグル）がやっと重い腰をあげて新しいホームスピーカーを発表しましたよ。

AIのGeminiを高速処理できるカスタムプロセシング採用で、自然な会話の流れで操作が可能。決まった音声コマンドで起動しなくても会話のキャッチボールができるGemini Liveモードも使えるスピーカー。発売は2026年春を予定しています。

I tried out the new $99.99 Google Home Speaker with Gemini that's not coming out until Spring 2026 pic.twitter.com/ZFKWkReJdS - Ray Wong (@raywongy) October 1, 2025

これまでの音声コマンドと何が違うの？

年内終了のGoogleアシスタントに交代となるGemini Live。

従来の音声アシスタントとの違いは、自然な会話で日々の雑用を任せられること。新車を買ったり、冷蔵庫のありもので作れる料理のレシピを考えたり、家電を直したり。面倒なことを一緒に考えてくれるのが違いです。

もちろん、人間のお手伝いさんに話しかけるのとまったく同じ感覚でスピーカーに相談できるかどうかは別問題ですけどね。いちおうGoogleの説明では、以前より細かい用事、条件指定も理解できるよう進化しているみたい（「1個残してライトを全部消して」など）。

Gemini Liveを含めたスマートホーム用AIアシスタントは「Gemini for Home」と総称され、一部を除く従来品のGoogleスピーカーでも利用できますが、これに最適化されているのは今度出る新しいスピーカー。そんな感じになります。

Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

ハードウェアはどう変わる？

新製品は360度サラウンドサウンド。「全方位的に音が広がるので、部屋のどこに置いても均質なオーディオが楽しめる」のが既存のものとの違いです。

さらに、これはAmazon EchoやApple HomePodの後追いになりますが、ホームスピーカー2台をつないでホームシアター的なステレオサウンドもいけます。まあ、Echoを最大5台つなげるAlexa Home Theaterに比べたら数が少ないけど、AmazonやGoogleのスピーカーを5台揃える人もそういませんし、2台というのは現実的かと。

First look at the four colors that the new Google Home Speaker coming out in spring 2026 will be available in pic.twitter.com/kCtcJkld74 - Ray Wong (@raywongy) October 1, 2025

土台にライトリングが入って、スピーカーが聞き耳立ててるときには光で教えてくれるのも新しいポイントです。AIが考え中のときや自分がしゃべる番のときも光でわかるのは助かるし、Gemini Liveの普及には不可欠なインジケーターでしょう。

Googleの新しいスピーカー。ボトムにはこんなリングライトが入ってる Photo: Adriano Contreras / Gizmodo US

デザインも丸っこく変わって、色はポーセリン（白）、ヘーゼル（グレイ）、翡翠（緑）、ベリー（赤）の4色。リサイクル素材を使い、メッシュは「独自の3D編み上げ工程にすることで布地の無駄を大幅に減らし」ました。まだGoogleのスマスピっぽさは残ってるけど、Amazonの最新Echo Dot MaxやEcho Studioみたいな感じはなくて、個人的にはこっちのほうが好きかも。

夏に「Google Homeシステムの劣化が止まらない」という記事で触れたような、放置のトレンドにようやく歯止めがかかるんでしょうか。自分もGoogleのスマートスピーカーとGoogle Homeアプリにはだいぶ入れ込んできた組なので、ここは新製品と新しいAIの音声アシスタントで、夢のスマートホーム実現！といきたいところ。期待が高まりますね。

価格は100ドル（日本の価格は不明）。発売は来春まで持ち越しなので、サンタさんにはなんかほかのもの頼む流れですね。