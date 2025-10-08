【ミッフィー】70th記念『BON TON TOYS』から2025秋冬新作ぬい＆チャーム
ミッフィーのぬいぐるみで大人気の『BON TON TOYS』より、クリスマスギフトにもぴったりのミッフィー誕生70周年記念アイテム第二弾と存在感抜群のバッグチャーム新作、定番アイテムの新色が登場する。
☆『BON TON TOYS』2025秋冬の新作第二弾アイテムイメージをチェック！（写真13点）＞＞＞
10月10日（金）から、『BON TON TOYS』よりミッフィーのぬいぐるみ 2025秋冬の新作第二弾が登場！ 世界的人気キャラクター「ミッフィー」のぬいぐるみで有名なオランダ発「BON TON TOYS（ボントントイズ）」より、ミッフィー誕生70周年を記念したアイテム第二弾となる『Miffy Fau× Suede』シリーズ、存在感抜群の新作『Miffy Fuzzy Bag Charm』、定番アイテム『Miffy Corduroy 23cm』の新色が登場する。
BON TON TOYSは、オランダで1933年に設立された歴史あるぬいぐるみメーカー。
このたび新登場するミッフィー誕生70周年記念アイテム第二弾「BTT Miffy Fau× Suede Beige」は、オフホワイトのフェイクスエードの生地を使用、目や口元はブラウンの糸で表現することで、やさしく落ち着いた雰囲気に仕上がった、ミッフィーのぬいぐるみ。
スエード調の生地は滑らかで、しっとりとした肌触り。50cmと35cmの大きめサイズ2展開で、ゆったりとした年末年始の時間に、インテリアとしてもおすすめ♪
足の裏にはミッフィー誕生70周年を祝うロゴがプリントされており、記念する2025年の締めくくりのシーズンにぴったりのアイテムとなっている。
「Miffy Fuzzy Bag Charm」は、ふわふわと毛足の長い『Miffy Fuzzy』のシリーズに、バッグチャームが仲間入り。大きめサイズのミッフィーにフェイクレザーのストラップが付いた華やかなバッグチャームに仕上がっている。
ストラップはピンクとグリーンの鮮やかなカラーリングで、持っていて楽しくなるデザインで、バッグやリュックに付けるのはもちろん、キーチェーンとしてもお使いいただける。
「Miffy Corduroy」は2025年ホリデーシーズンに向けて新色がRedが登場！
「これぞ赤！」というきれいなカラーで、既存色のOlive Greenと組み合わせれば、まさにクリスマスにぴったりの演出ができちゃいます。
2025年10月10日（金）からマークスインターナショナルが展開するECサイト（marcs STORE 本店、楽天市場店）及び、全国のインテリア・ライフスタイルショップにてお取り扱いされるので、お楽しみに！
（C）Mercis bv
