¡Ú¥×¥í¤¬·Ù¹ð¡ª¡Û¿·ÃÛ¤Ç¡ÖÍýÁÛ¤Î´Ö¼è¤ê¡×¤Ë¤¹¤ë¤ÈÊÝ¾Ú¤¬¾Ã¤¨¤ë!? ÆþµïÁ°¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ÇÀäÂÐ¤Ë¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤3¤Ä¤ÎÅ´Â§
¡ÖÎ©ÃÏ¤Ï´°àú¤Ê¤Î¤Ë¡¢´Ö¼è¤ê¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¡Ä¡×¡£¤½¤ó¤Ê¿·ÃÛ·úÇä½»Âð¤òÆþµïÁ°¤Ë¥ê¥Õ¥©ー¥à¤·¤Æ¡¢ÍýÁÛ¤Î²È¤Ë¶á¤Å¤±¤¿¤¤¡ª¤È¤¤¤¦Êý¤ÏÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê½»Âð¿ÇÃÇ¡Ë¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¼ýÇ¼¤ÎÄÉ²Ã¤ä¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥¯¥í¥¹¤ÎÊÑ¹¹¤È¤¤¤Ã¤¿¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢¿·ÃÛ¤Ç¤â¼ÂºÝ¤Ë¤´ÁêÃÌ¤¬Â¿¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢¿·ÃÛ½»Âð¤Ë¼ê¤ò²Ã¤¨¤ëºÝ¤Ï¡¢Ãæ¸Å½»Âð¤È¤ÏÁ´¤¯°ã¤¦Âç¤¤ÊÍî¤È¤··ê¤¬Â¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê½»Âð¿ÇÃÇ¡Ë¤ÎÀìÌç²È¤È¤·¤ÆÂ¿¤¯¤Î»öÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¿³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤ÎÃÎ¸«¤«¤é¡¢¼ºÇÔ¤·¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î3¤Ä¤ÎÅ´Â§¤ò¤³¤Ã¤½¤ê¶µ¤¨¤Á¤ã¤¤¤Þ¤¹¡ª
¢£ ¤Þ¤º¤Ï³ÎÇ§¡ª¿·ÃÛÆþµïÁ°¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡Ö¥¢¥ê¡×¤Ê¤Î¡©
·ëÏÀ¤«¤é¸À¤¦¤È¡¢¿·ÃÛÆþµïÁ°¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡Ö¥¢¥ê¡×¤Ç¤¹¡ª
Â¿¤¯¤ÎÊý¤¬´õË¾¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¥Ã¥Á¥ó¤Î¥«¥Ã¥×¥Üー¥ÉÀßÃÖ¤äÊÉ¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¥¯¥í¥¹Å½¤ê¤Ê¤É¡¢ÆâÁõ¤ò¼«Ê¬¹¥¤ß¤ËÊÑ¤¨¤ë¹©»ö¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï¡¢Éô²°¤ò¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÊÉ¤òÈ´¤¯¤È¤¤¤Ã¤¿´Ö¼è¤êÊÑ¹¹¤ÎÁêÃÌ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Ä¹¤¯½»¤à²È¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¡Ö¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¡¢½»¤àÁ°¤Ë½ª¤ï¤é¤»¤ë¤Î¤¬³Ú¡ª¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤ÏÍý¤Ë¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢Àè¤Ë¿Ê¤àÁ°¤Ë¡¢¤³¤Î¸å¾Ò²ð¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÅ´Â§¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¯¤³¤È¤¬ÀäÂÐ¾ò·ï¤Ç¤¹¡£
¢£ Å´Â§1¡§ÊÉ¤òÈ´¤¯¹©»ö¤Ï¡ÖÈñÍÑ¡×¤È¡ÖÈÏ°Ï¡×¤ò¹¤¯¸«ÀÑ¤â¤ì
¡Ö2Éô²°¤ò1Éô²°¤Ë¡×¤Ê¤É¡¢ÊÉ¤òÈ´¤¯¤è¤¦¤Ê´Ö¼è¤êÊÑ¹¹¤ÏÆÃ¤ËÍ×Ãí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤ÏÊÉ¤À¤±²õ¤·¤Æ½ª¤ï¤ê¡¢¤È¤¤¤¦´ÊÃ±¤ÊÏÃ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
• ÂÑ¿ÌÀ¡§ È´¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÊÉ¤¬ÂÑ¿Ì¤Ë´Ø¤ï¤ë¾ì¹ç¡¢·úÊª¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÊä¶¯¹©»ö¤¬É¬Í×¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
• Ï¢º¿Åª¤Ê¹©»ö¡§ ÊÉ¤òÈ´¤¯¤È¡¢¤½¤ÎÉôÊ¬¤ÎÅ·°æ¤ä¾²¤Ë¡ÖÀ×¡×¤¬»Ä¤ê¤Þ¤¹¡£·ë²ÌÅª¤Ë¡¢¾²¤äÅ·°æ¤ò¹ÈÏ°Ï¤ÇÄ¥¤êÂØ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬À¸¤¸¡¢ÈñÍÑ¤È¹©´ü¤¬Âç¤¤¯ËÄ¤é¤à¥±ー¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£
• ÀßÈ÷¤ÎÊÑ¹¹¡§ ¾ÈÌÀ¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¡¢¥¨¥¢¥³¥ó¤Ê¤É¤ÎÇÛÀþ¤ä°ÌÃÖ¤ÎÊÑ¹¹¤â¥»¥Ã¥È¤Ç¹Í¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
ÈñÍÑ¤ÏÁÛÄê¤Î1.5ÇÜ～2ÇÜ¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à²ñ¼Ò¤È¾ÜºÙ¤ËÏÃ¤·¹ç¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ Å´Â§2¡§¡ÚºÇ½ÅÍ×¡Û¥ê¥Õ¥©ー¥àÁ°¤Ë¡ÖÊÝ¾Ú¡×¤ò»à¼é¤»¤è
¿·ÃÛÆþµïÁ°¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ç¡¢¤Þ¤º³ÎÇ§¤¹¤Ù¤¤Ï¡ÖÊÝ¾Ú¡×¤Ç¤¹¡£
¿·ÃÛ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Î§¤Ë´ð¤Å¤¯10Ç¯´Ö¤ÎàìáÓÃ´ÊÝÀÕÇ¤¡Ê¹½Â¤¾å¼çÍ×¤ÊÉôÊ¬¤ä±«¿å¤Î¿»Æþ¤òËÉ¤°ÉôÊ¬¡Ë¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÊÝ¾Ú¤Ï¡¢¥ê¥Õ¥©ー¥à¹©»ö¤ÎÆâÍÆ¤ä¡¢°ÍÍê¤¹¤ë¶È¼Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÌµ¸ú¤Ë¤Ê¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Î¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ç¤¢¤ëºä¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Çä¼ç¤Ç¤¢¤ë¥Ï¥¦¥¹¥áー¥«ー¤ä·úÀß²ñ¼Ò¤ËÉ¬¤º»öÁ°¤Ë³ÎÇ§¤¬É¬Í×¤Ç¤¢¤ë¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£
• ¹©»ö¤·¤¿ÉôÊ¬¤À¤±ÊÝ¾Ú¤ÎÂÐ¾Ý³°¤Ë¤Ê¤ë¥±ー¥¹
• ²ÈÁ´ÂÎ¤ÎÊÝ¾Ú¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¥±ー¥¹
ºÇ°¤Î»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤Ê¤éÊÝ¾Ú¤¬°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¡×¤ò¥ê¥Õ¥©ー¥àÁ°¤ËÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¢£ Å´Â§3¡§¿ÇÃÇ¤Î¥×¥í¤Ë¡ÖÁêÃÌ¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¡×¤òºî¤ì¡Ê¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¤Î³èÍÑ¡Ë
ÉÔ°Â¤Ê¤¯ÍýÁÛ¤Î²È¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê½»Âð¿ÇÃÇ¡Ë¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë³èÍÑ¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
• ¤¤¤ÄÍê¤à¡©¡§ °úÅÏ¤·¡¦¥ê¥Õ¥©ー¥àÁ°¤¬¥Ù¥¹¥È¤Ç¤¹¡£
• ¤Ê¤¼É¬Í×¡©¡§ ·úÊª¤¬Êú¤¨¤ë¥ê¥¹¥¯¤òÇÄ°®¤Ç¤¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÍè¤¿¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ë¡Ö¤³¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤Ï¹½Â¤Åª¤ËÌäÂê¤Ê¤¤¤«¡×¡ÖÊÝ¾Ú¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÀìÌçÅª¤ÊÁêÃÌ¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤Þ¤È¤á¡Û
¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º²ñ¼Ò¤äÇä¼ç¤È¤Ï°ã¤¤Âè»°¼ÔÅª¤ÊÎ©¾ì¤Ë¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¤¢¤Ê¤¿¤Î»ëÅÀ¤ËÎ©¤Ã¤Æ¸øÀµ¤Ê¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤¬¡¢¸å²ù¤·¤Ê¤¤²ÈÁª¤Ó¤ÎºÇÂç¤ÎÈë·í¡ª
Ä¹¤¯Êë¤é¤¹²È¤À¤«¤é¤³¤½¡¢ÉÔ°ÂÍ×ÁÇ¤ÏÆþµïÁ°¤ËÁ´¤Æ²ò¾Ã¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤Ç¤¹¡£ÀìÌçÃÎ¼±¤ò»ý¤Ä³ô¼°²ñ¼Ò¤µ¤¯¤é»öÌ³½ê¤Î¥Ûー¥à¥¤¥ó¥¹¥Ú¥¯¥¿ー¤ËÁêÃÌ¤·¡¢¡Ö°Â¿´¡×¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤«¤éÍýÁÛ¤Î¥ê¥Õ¥©ー¥à¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
