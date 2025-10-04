リーズvsトッテナム スタメン発表
[10.4 プレミアリーグ第7節](Elland Road)
※20:30開始
<出場メンバー>
[リーズ]
先発
GK 26 カール・ダーロウ
DF 2 ジェイデン・ボーグル
DF 3 ガブリエル・グズムンドソン
DF 5 パスカル・ストライク
DF 6 ジョー・ロドン
MF 4 イーサン・アンパドゥ
MF 8 ショーン・ロングスタッフ
MF 18 アントン・シュタハ
FW 9 ドミニク・カルバート・ルーウィン
FW 11 ブレンデン・アーロンソン
FW 19 ノア・オカフォー
控え
GK 16 イラン・メリエ
DF 15 ジャカ・ビヨル
DF 23 セバスティアン・ボルナウ
DF 24 ジェームズ・ジャスティン
MF 22 田中碧
MF 44 イリア・グルエフ
FW 10 ヨエル・ピロー
FW 14 ルーカス・ヌメチャ
FW 20 ジャック・ハリソン
監督
ダニエル・ファルケ
[トッテナム]
先発
GK 1 グリエルモ・ビカーリオ
DF 13 デスティニー・ウドジェ
DF 17 クリスティアン・ロメロ
DF 23 ペドロ・ポロ
DF 37 ミッキー・ファン・デ・フェン
MF 6 ジョアン・パリーニャ
MF 7 シャビ・シモンズ
MF 20 モハメド・クドゥス
MF 28 ウィルソン・オドベール
MF 30 ロドリゴ・ベンタンクール
FW 11 マティス・テル
控え
GK 31 アントニン・キンスキー
DF 4 ケビン・ダンソ
DF 24 ジェド・スペンス
DF 33 ベン・デイビス
MF 14 アーチー・グレイ
MF 15 ルーカス・ベリバル
MF 29 パペ・マタル・サール
FW 9 リシャルリソン
FW 22 ブレナン・ジョンソン
監督
トーマス・フランク
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります