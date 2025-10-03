この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

人気動画配信サービス・アベマのオリジナルドラマ『ミスキング』がNetflixでも配信スタートし、世界8カ国でトップ10入りを果たす快挙となった。2024年最新話の考察動画『【ミスキング】初回ドラマ考察 無料で観る方法！父の謎を考察！世界8カ国でネトフリTOP10入りの快挙！伏線回収 結末最終回予想 MISS KING ABEMA Netflix』では、Netflixドラマ考察系YouTuberのトケルさんが、主演・ノンの迫真の演技とストーリーの複雑な家族関係を中心に、深掘りした見解を披露している。



第一話の見どころについて「ノン史上最も不幸、絶望の淵から這い上がるダークヒーロー、アスカの復讐計画が始動」と紹介するトケルさん。物語は、将棋界の天才騎士だった父・正一（中村志堂）が家族を捨てたことで人生が一変したアスカ（ノン）が、父への復讐を志すというダークな展開だ。「ダークヒーローとしてのノンさんの演技にすごく引き込まれました」と、主人公の内面描写にも賛辞を送った。



同作を手掛けた小林プロデューサーは「将棋という日本の伝統的な知的ゲームを題材にしたローカルでニッチなドラマだが、どんな人にも楽しめる人間ドラマに仕上げた」とコメント。その言葉通り、世界同時配信で各国のTOP10入りを達成し、「日本の文化とエンタメが広まっているように感じ、このドラマをとても誇らしく感じます」と喜びを語っている。



ドラマのあらすじについてトケルさんは「不幸のどん底にいる女性主人公アスカが、復讐という強い感情を美しき知的ゲームと絡めて、静かでありながら燃え上がる怒涛の展開を見せる」と解説。



また、考察目線で「父・正一に謎がたくさんあります。家族を捨ててなぜ出ていったのか、再婚の背景や極端に過去の家族を消そうとする理由、本にアスカと母のことを一切書かなかったのはなぜなのか…」と多くの伏線を挙げ、今後の展開に大きな期待を示した。「おそらくアスカは将棋で復讐することを画策するのではと思います」と鋭い予想を語った。



毎週1話ずつ公開される形式については「配信ドラマでも今回のような公開の仕方は毎週いろいろ考える楽しみがある」と視聴スタイルの楽しみ方も提案。「一緒にミスキングを楽しんでいきましょう」と、今後の考察動画制作への意欲も明かした。



最後には「第1話はYouTubeでも無料公開されているのでぜひ見てほしい」と本作の魅力を再度アピール。さらに『ミスキング』終了後に配信が始まるABEMA新オリジナルドラマ『スキャンダルイブ』にも注目していきたいと今後への期待を語り、記事を締めくくった。