¡Ö¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¡×¸µ¥¢¥¤¥É¥ë¤¬·ëº§¼°¡Ä¥¤¥±¥á¥óÉ×¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¡ÖÁÇÅ¨¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¡×¸µ£Ø£²£±¡¦¤³¤â¤ê¤ä¤µ¤¯¤é
¡¡¤«¤Ä¤Æ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡Ö£Ø£²£±¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤À¤Ã¤¿¥¿¥ì¥ó¥È¡¦¤³¤â¤ê¤ä¤µ¤¯¤é¤¬£³Æü¤Þ¤Ç¤Ë·ëº§¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¡¢µó¼°¡¦ÈäÏª±ã¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡Ö£²£°£²£µ¡¥£°£¹¡¥£²£·¸òºÝµÇ°Æü¤Ë·ëº§¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡¡ÂçÀÚ¤ÇÂç¹¥¤¤ÊÊý¡¹¤Ë¸«¼é¤é¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡¡Ö£±£²ºÐ¤Î»þ¤Ë·ÝÇ½³¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢¡ØÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡Ù¤Î²ñ¾ì¤Çµó¼°¡¦ÈäÏª±ã¤¬¤Ç¤¤¿¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°¥É¥ì¥¹»Ñ¤ä²ñ¾ì¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¤Þ¤¿ÆÏ¤¤¤¿¤ª¼Ì¿¿¤ò¤æ¤Ã¤¯¤ê¤ÈÂô»³Åê¹Æ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ë°¤¤º¤Ë¤´Í÷¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤È¹¬¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¿ÈÄ¹£±£¹£¸¥»¥ó¥Á¤È¤¤¤¦É×¤ÈÊÂ¤ó¤À£²¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¡£¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ï¡Ö¤È¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¤ª»÷¹ç¤¤¡×¡Ö·ëº§¼°ÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ª¤Õ¤¿¤ê¤¬Èþ¤·¤¹¤®¤Æ¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤È¤Æ¤âÍ¥¤·¤¯¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¤ÊÊý¡×¡Ö¹¬¤»¤½¤¦¤Ê¤ªÆó¿Í¤ò¸«¤Æ´ò¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤ÎÀ¼¤ò´ó¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤â¤ê¤ä¤Ï£²£°£±£²Ç¯¤Î¡ÖÂè£±£³²óÁ´ÆüËÜ¹ñÌ±ÅªÈþ¾¯½÷¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤Ç¥°¥é¥Ó¥¢ÉôÌç¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢Æ±¥³¥ó¥Æ¥¹¥È½Ð¿È¼Ô¤Ç·ëÀ®¤·¤¿¡Ö£Ø£²£±¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼Æþ¤ê¡££Î£È£Ë¡Ö¹â¹»¹ÖºÂ¡¡ÃÏÍý¡×¤Ë£Í£Ã¤È¤·¤Æ¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¤Ë¡Ö¥ï¥¤¥É¤Ê¸½Ìò¹â¹»À¸¡×¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£º£Ç¯£´·î¤Ë£Ó£Î£Ó¤Ç¡Ö»ä»ö¤Ç¶²½Ì¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Í¤Æ¤è¤ê¤ªÉÕ¤¹ç¤¤¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿Èà¤ËÆ´¤ì¤Î¥Ñ¥ê¤Ç¥×¥í¥Ý¡¼¥º¤ò¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤Æ¤¤¤¿¡£