俳優今井翼（４３）が２日放送の日本テレビ系「秘密のケンミンＳＨＯＷ極」に出演した。

「知られざる最強カレー王国は神奈川県！？」の特集では、藤沢市出身の今井が参戦。「湘南出身なんで、１３４号を車で夜走ったりします」と語り、久本雅美が「助手席は空いてますか？」と聞くと、「空いてます！お待ちしております！」と応じて笑わせた。

口ひげをはやし、チェック柄のシャツで、穏やかな雰囲気に。

ネットでも話題となり「そーとー久しぶりに見た気がするな…笑」「今井翼かわったな」「誰？ってレベル」「ケンミンショー出てる」「えっ！？翼って。。本当に今井翼だぁーーーお久しぶり」「スーパーマリオみてえに」「今井翼このビジュなのビックリ」「ビジュが全然変わっててびっくり」「誰かわからんかった」「衝撃」「うちが知ってる今井翼じゃない」「別人すぎて椅子から転げ落ちた」「山田孝之みたいになってる」「ふくよかになってる？」「誰？と思ってたら今井翼君！？ひぇー」と反応する投稿が集まった。