【ワシントン＝阿部真司】米国のトランプ大統領は９月３０日、南部バージニア州の海兵隊基地で演説し、国境管理の強化に米軍を活用する考えを強調した。

演説に先立つ記者団とのやり取りでは、政権の方針に従わない軍高官がいれば、「『お前はクビだ』と言う」と述べ、服従を求めた。

トランプ氏は軍高官らを集めた会合で、「我々は内部からの侵略を受けている」と指摘し、不法移民対策や麻薬の流入阻止が米国の安全保障上の重要課題だとの認識を示した。「納得できないなら退室していいが、地位も将来も失うだろう」とも語った。

会合は、ヘグセス国防長官が世界中から軍高官ら数百人を急きょ招集して開かれた。軍に関する重大発表があるのではとの臆測も呼んだが、ヘグセス氏は演説で「太った将軍は容認できない」「ひげはそろう」などと容姿や身だしなみに関する訓示に時間を割き、安保政策や国際情勢にはほとんど言及しなかった。

緊急招集を巡っては即応態勢への影響を危惧する声もあり、米政治専門紙ポリティコは「無意味なメッセージを伝えるための招集で、許しがたい戦略的リスクを冒した」とする軍関係者の反応を伝えた。