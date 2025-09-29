2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の最終順位が決定した。

12日にフィリピンで開幕した男子の世界バレー。28日に決勝戦が行われ、イタリア代表がブルガリア代表をセットカウント3-1で下して優勝、前回大会王者が2連覇を果たした。先立って行われていた世界バレー女子でも優勝を飾ったのはイタリアで、2025年の世界バレーは男女ともにイタリアが制する結果となった。

男子大会で準優勝に輝いたのは、大会を通して躍進を見せたブルガリア。そして準決勝で王者イタリアにストレートで敗れていたFIVB世界ランキング1位のポーランド代表は、3位決定戦でチェコ代表に勝利し銅メダルを獲得。男子のベスト4はすべて欧州勢という結果になった。

なお、表彰台を目指した日本代表はトルコ代表とカナダ代表にストレートで破れて決勝ラウンド進出は叶わず。予選ラウンド最終戦でリビア代表相手に勝利するも、最終順位は23位という悔しい結果に終わった。

■2025バレーボール男子世界選手権 最終順位

1位： イタリア代表2位： ブルガリア代表3位： ポーランド代表4位： チェコ代表5位： アメリカ代表6位： トルコ代表7位： ベルギー代表8位： イラン代表9位： アルゼンチン代表10位：セルビア代表11位：スロベニア代表12位：チュニジア代表13位：オランダ代表14位：カナダ代表15位：フィンランド代表16位：ポルトガル代表17位：ブラジル代表18位：フランス代表19位：フィリピン代表20位：キューバ代表21位：ドイツ代表22位：カタール代表23位：日本代表24位：ウクライナ代表25位：エジプト代表26位：コロンビア代表27位：韓国代表28位：リビア代表29位：ルーマニア代表30位：中国代表31位：チリ代表32位：アルジェリア代表