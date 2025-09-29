日本代表は23位 世界バレー男子の最終順位が確定
2025バレーボール男子世界選手権（世界バレー）の最終順位が決定した。
12日にフィリピンで開幕した男子の世界バレー。28日に決勝戦が行われ、イタリア代表がブルガリア代表をセットカウント3-1で下して優勝、前回大会王者が2連覇を果たした。先立って行われていた世界バレー女子でも優勝を飾ったのはイタリアで、2025年の世界バレーは男女ともにイタリアが制する結果となった。
男子大会で準優勝に輝いたのは、大会を通して躍進を見せたブルガリア。そして準決勝で王者イタリアにストレートで敗れていたFIVB世界ランキング1位のポーランド代表は、3位決定戦でチェコ代表に勝利し銅メダルを獲得。男子のベスト4はすべて欧州勢という結果になった。
なお、表彰台を目指した日本代表はトルコ代表とカナダ代表にストレートで破れて決勝ラウンド進出は叶わず。予選ラウンド最終戦でリビア代表相手に勝利するも、最終順位は23位という悔しい結果に終わった。
■2025バレーボール男子世界選手権 最終順位1位： イタリア代表
2位： ブルガリア代表
3位： ポーランド代表
4位： チェコ代表
5位： アメリカ代表
6位： トルコ代表
7位： ベルギー代表
8位： イラン代表
9位： アルゼンチン代表
10位：セルビア代表
11位：スロベニア代表
12位：チュニジア代表
13位：オランダ代表
14位：カナダ代表
15位：フィンランド代表
16位：ポルトガル代表
17位：ブラジル代表
18位：フランス代表
19位：フィリピン代表
20位：キューバ代表
21位：ドイツ代表
22位：カタール代表
23位：日本代表
24位：ウクライナ代表
25位：エジプト代表
26位：コロンビア代表
27位：韓国代表
28位：リビア代表
29位：ルーマニア代表
30位：中国代表
31位：チリ代表
32位：アルジェリア代表