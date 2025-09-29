乱闘中に敵陣営の攻撃を食らって“戦慄の失神” 衝撃騒動に巻き込まれた元PRIDE王者シウバが吐露「めまいがして、頭痛もなかなか治まらない」
格闘技界で一世を風靡したシウバは、またもリング上で話題を呼んだ(C)Getty Images
往年のレジェンドを襲った“戦慄”の状況が波紋を生んだ。
物議を醸しているのは、現地時間9月27日にブラジルのサンパウロで行われた格闘技イベント「スパテン・ファイト・ナイト2」のエキシビションマッチだ。元ボクシング世界2階級制覇王者であるアセリノ・フレイタス（ブラジル）とのボクシング形式の一戦に臨んだヴァンダレイ・シウバ（ブラジル）は、試合後の乱闘中に敵陣営の乱入者の攻撃を被弾。力なくリングに倒れ込んだのである。
日本の格闘技ファンには馴染み深いレジェンドと言えよう。現在49歳のシウバは、90年代後半から2000年代にかけて格闘技団体『PRIDE』でミドル級王者に輝くなど活躍し、桜庭和志やミルコ・クロコップ（クロアチア）らと名勝負を繰り広げ、「戦慄の膝小僧」の異名でも愛された。
22年に総合格闘家を引退していたシウバは、2018年9月以来、約7年ぶりの一戦に臨んだが、まさかの結末となった。
もっとも、騒動の発端はシウバの“蛮行”にあった。ボクシング技術に勝るフレイタスを前に、故意のヘッドバットなど反則行為を重ねたレジェンドの振る舞いに、試合は中止に至るほかなかった。
しかし、会場は騒然となる中、結果に納得できない両陣営がリングイン。そのまま大乱闘に発展し、混乱の中で顔面へのパンチを食らったシウバは、気を失ったように力なく背後に倒れ込んだ。
この衝撃的な展開は世界中で波紋を呼んだ。米格闘専門サイト『Bloody Elbow』は「ヴァンダレイ・シウバは試合後の乱闘で残忍なKOに遭い、恐ろしい怪我を負って病院送りとなった」と問題の展開を描写。さらに米紙『New York Post』も「審判の指示を無視したシウバは、フレイタスめがけて頭をぶつけたために4回で失格処分を言い渡されていた」と振り返った上で、問題の場面を次のように伝えている。
「消化不良の試合後に両陣営がリングに入って、睨みを聞かせると、一気に感情が爆発し、パンチの応酬が始まった。シウバも当然のように参戦したが、フレイタスの息子であるラファエルから後頭部に強烈なパンチを受けキャンバスに倒れ込んだ。小競り合いが続く中、動かないシルバの身体を陣営がなんとかリングの隅まで引きずり出した」
なお、緊急搬送される騒動から一夜が明けて、自身のインスタグラムを更新したシウバは、右目が青紫色に腫れあがった顔面を公開。まともに目を開けられない様子で次のように自身状態を語っている。
「今は体調があまり良くない。めまいがして、頭痛もなかなか治まらない。今週中に深刻な頭部外傷があるかどうかを調べるために、より詳しい検査をするつもりだ。私は自分の息子を守り、状況を落ち着かせようとしていたところ、向こうの卑劣な攻撃を受け、医療処置を受けることになった。ただ、皆さんには安心してほしい。今も監視されているし、大きな問題はない」
過去に「慢性外傷性脳症」を患っていることをカミングアウトしていたシウバ。そうした背景を考慮すれば、今回の試合そのものが無謀だったのかもしれない。
[文/構成:ココカラネクスト編集部]