【収録レポ】テーマは「青春」＆「恋愛」制服で踊るダンスショート動画

「ヴィクトリーグ！」（毎週土曜深夜2時15分放送）では、LIL LEAGUE、KID PHENOMENONがバトルを繰り広げます！
今回は、「高校生コラボプロジェクト」第2弾の収録に潜入！放送を振り返りながら、未公開部分も含め収録中の様子をお届けします。
リル＆キドフェノが頑張る高校生と青春コラボ！今回は、SNSで流行っている制服を着て踊るダンスショート動画に挑戦。制限時間2時間で、テーマに合わせて「選曲」、ダンスの「振り付け」、さらに「撮影と編集」まで行います。
コラボするのは、300校以上が参加するダンス全国大会で7位に輝いたダンス強豪校「品川エトワール女子高等学校 EDCfamily」のみなさん。2チームに分かれ、リルはジャズダンスが得意なチームと、キドフェノはストリートダンスが得意なチームと取り組むことに。
1つめのテーマは「青春」。
「選曲」からスタート。リルチームは、まずはお互いに挨拶し、「うちのダンスリーダー・岡尾真虎に何でも聞いてください」と岩城星那さん。達筆なリーダーが、みんなの意見を聞きながらホワイトボードにキーワードを書き込んでいきます。
曲目はWANIMA「シグナル」に決定。真虎さんの提案で、ストーリー性を持たせ、主人公の思いをダンスで表現していくことに。どこでどんなシーンを撮るかなど、サクサク決まっていきます。
一方、キドフェノチームは、まずは仲良くなるために自己紹介。誰かがしゃべるたび「フォー！」と盛り上がり、いつもながら賑やか。
距離が縮まったところで相談開始。リーダーの夫松健介さんが「手を挙げて！」と“先生”のようにみんなのアイデアを引き出していきます。曲は、RADWIMPS「君と羊と青」に決定。
内容については“まずは仲良し作戦”のおかげでたくさんの案が出たため、ここからセレクトしていくのかと思いきや…健介さんは、みんなのやりたいことを“全部詰め”でいくことに。
先生役を決めるため、誰が“先生っぽい？”か多数決を取ったところ、意外にも（？）川口蒼真さんに決定！
あっという間に相談が終わったリルチームは、早々に「振り付け」開始。ダンス部に入れずにいた主人公が一歩踏み出す…というストーリー。山田晃大さんが中心になって振り付けを教え、真虎さんがアイデアを出しながら細かい部分を指示していきます。
メンバーのうち3人（真虎さん、百田隼麻さん、難波碧空さん）は現役高校生世代。ダンス部のみなさんと年の近いリルチームは、振り付け、撮影をする中で次第に打ち解けていきます。
碧空さんは「この部分の振り付け、もう一度確認させてもらってもいいですか？」と声をかけ、撮影の合間もダンス部メンバーと一緒に練習を。隼麻さんは「楽しーっ！」と叫んでいました。
撮影＆編集担当は中村竜大さん。撮ったシーンをみんなで確認しながら、細部までこだわって編集していきます。
編集中の表情も楽しそう！
一方、キドフェノチームは教室へ。机とイスを移動させ、掃除用具を楽器に“掃除バンド”の振り付け＆撮影。
みんなの楽しそうな姿に、先生役の蒼真さんは「いいな〜」と羨望の声。
この部分には登場しない蒼真さんは、ホワイトボードに“先生”っぽい板書をしながら待っていました。
撮影＆編集は遠藤翼空さん。アングルやカット割りにも並々ならぬこだわりが。
先生が教室に入ってくるシーンは、こんな風に撮影していました。
撮影中も、とにかく賑やかで楽しそうなキドフェノチーム。「これ、CMいける！」「めちゃめちゃ面白いの撮れた」と自画自賛が止まりません。
健介さんが再ブーム中のナルトダンスを踊ると、ダンス部のみなさんも一緒に踊り出す…など楽しそう。
個別シーン撮影中の待ち時間には、健介さんを中心にみんなで談笑。「好きな人は他校？」と恋愛トークをしたり、受験生に自分の大学受験の経験談をしたり…少しお兄さんの健介さんは、まるで教育実習生の先生のようでした。
