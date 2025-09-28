»Ïµå¼°¤ò¹Ô¤Ã¤¿º´Æ£²ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡Ú¼Ì¿¿Äó¶¡¡§»º·Ð¿·Ê¹¼Ò¡Û

¢£ÃæÆü 5¡¼3 ºå¿À¡Ê27Æü¡¦¹Ã»Ò±à¡Ë

¡¡ÆÉÇä¥Æ¥ì¥Ó¤Îº´Æ£²ÂÆà¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬27Æü¡¢¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿ºå¿À-ÃæÆüÀï¤Î»Ïµå¼°¤ËÅÐ¾ì¡£¥ï¥¤¥ó¥É¥¢¥Ã¥×¤«¤é¹ë²÷¤Ê¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥ÉÅêµå¤òÈäÏª¤·¤¿¡£

¡¡¥Ý¥Ë¡¼¥Æ¡¼¥ë¤ËÇØÈÖ¹æ8¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢Âç¤­¤¯¿¶¤ê¤«¤Ö¤ê¡¢¶»¤òÄ¥¤Ã¤ÆÌó4ÉÃÀÅ»ß¡£¤½¤Î¸å¹ë²÷¤Ê¥Æ¡¼¥¯¥Ð¥Ã¥¯¤«¤éÅêµå¤¹¤ë¤È¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Ïº¸ÂÇÀÊ¤Î²¬ÎÓ¤ÎÇØ¸å¤Ø°ï¤ì¡¢¥ï¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÇÊá¼ê¤¬Êáµå¤·¤¿¡£

¡¡Åêµå¤Ë¾ìÆâ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¤É¤è¤á¤­¡£Àª¤¤¤Ç¤½¤Î¾ì¤ËÉ¨¤ò¤Ä¤¤¤¿º´Æ£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¼þ°Ï¤Ë¤ª¼­µ·¤ò¤·¤Æ¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ò¸å¤Ë¤·¤¿¡£

¡¡º´Æ£¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ï´ØÀ¾¤Ç¤Ï¤ªÆëÀ÷¤ß¤ÎÈÖÁÈ¡Ö¤¹¡¦¤Þ¤¿¤ó¡×¤Ë½Ð±é¡£Æ±ÈÖÁÈ¤Ï9·î¤Ç15Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ËËë¤ò¤ª¤í¤¹¡£¡ÊFull-CountÊÔ½¸Éô¡Ë