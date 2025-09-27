SHISHAMO、来年6月で活動終了を発表 完結は地元・等々力陸上競技場で2DAYS 経緯・心境を記す【全文】
ロックバンド・SHISHAMOが27日、公式サイトを通じ、来年6月13日・14日のUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）のライブをもって活動を終了すると発表した。
【写真】生田絵梨花＆SHISHAMOが結成したコラボバンド“IKUSHAMO”
公式サイトに「SHISHAMOから大切なお知らせ」を掲載。「SHISHAMOは、2026年6月13日・14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します」と明らかにし、「そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します」と伝えた。
「SHISHAMOというバンドは私達にとって言葉では言い表せないほど大切なものです。だからこそ、いつか活動を終えるその時まで、SHISHAMOがSHISHAMOとしてあるべき姿であり続けることを全うするんだという強い想いを持って、これまでずっと活動を続けてきました」と説明。
2024年初夏にベース・松岡彩から「これからの自分とSHISHAMO」について話があったのをきっかけに、「SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう」と至ったという。
「この3人のSHISHAMOがとても好きです。今年に入ってからは吉川の体調不良など、時には困難なこともありましたが、これまでSHISHAMOとしてブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができたという自負もあります」と心境。
そして「SHISHAMOの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした。何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい」とし、「一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう!!! 等々力で待ってます!!!」と呼びかけた。
SHISHAMOは、宮崎朝子（Gt.Vo）、松岡（Ba）、吉川美冴貴（Dr）の3人組バンド。神奈川県川崎市出身。高校時代に出場した『TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2012』で優秀賞とベストボーカル賞を受賞。2013年11月、デビューアルバム『SHISHAMO』をリリース。2017年12月、『第68回NHK紅白歌合戦』に初出場。
■SHISHAMOから大切なお知らせ（全文）
SHISHAMOを応援してくださっている皆さまへ
SHISHAMOは、2026年6月13日・14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。
そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します。
SHISHAMOというバンドは私達にとって言葉では言い表せないほど大切なものです。
だからこそ、いつか活動を終えるその時まで、SHISHAMOがSHISHAMOとしてあるべき姿であり続けることを全うするんだという強い想いを持って、これまでずっと活動を続けてきました。
2024年の初夏、松岡から「これからの自分とSHISHAMO」についての話があり、
それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。
その中で、「SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう」という想いに至りました。
この3人のSHISHAMOがとても好きです。
今年に入ってからは吉川の体調不良など、時には困難なこともありましたが、これまでSHISHAMOとしてブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができたという自負もあります。
SHISHAMOの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした。
何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。
そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい。
一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう!!!
等々力で待ってます!!!
SHISHAMO
【写真】生田絵梨花＆SHISHAMOが結成したコラボバンド“IKUSHAMO”
公式サイトに「SHISHAMOから大切なお知らせ」を掲載。「SHISHAMOは、2026年6月13日・14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します」と明らかにし、「そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します」と伝えた。
2024年初夏にベース・松岡彩から「これからの自分とSHISHAMO」について話があったのをきっかけに、「SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう」と至ったという。
「この3人のSHISHAMOがとても好きです。今年に入ってからは吉川の体調不良など、時には困難なこともありましたが、これまでSHISHAMOとしてブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができたという自負もあります」と心境。
そして「SHISHAMOの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした。何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい」とし、「一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう!!! 等々力で待ってます!!!」と呼びかけた。
SHISHAMOは、宮崎朝子（Gt.Vo）、松岡（Ba）、吉川美冴貴（Dr）の3人組バンド。神奈川県川崎市出身。高校時代に出場した『TEENS ROCK IN HITACHINAKA 2012』で優秀賞とベストボーカル賞を受賞。2013年11月、デビューアルバム『SHISHAMO』をリリース。2017年12月、『第68回NHK紅白歌合戦』に初出場。
■SHISHAMOから大切なお知らせ（全文）
SHISHAMOを応援してくださっている皆さまへ
SHISHAMOは、2026年6月13日・14日にUvanceとどろきスタジアム by Fujitsu
（等々力陸上競技場）でワンマンライブを開催します。
そして、そのライブをもって、SHISHAMOは活動を終了します。
SHISHAMOというバンドは私達にとって言葉では言い表せないほど大切なものです。
だからこそ、いつか活動を終えるその時まで、SHISHAMOがSHISHAMOとしてあるべき姿であり続けることを全うするんだという強い想いを持って、これまでずっと活動を続けてきました。
2024年の初夏、松岡から「これからの自分とSHISHAMO」についての話があり、
それを受けてバンドとしてどこに向かっていくべきかを考えました。
その中で、「SHISHAMOの完結に向かって歩いていこう」という想いに至りました。
この3人のSHISHAMOがとても好きです。
今年に入ってからは吉川の体調不良など、時には困難なこともありましたが、これまでSHISHAMOとしてブレることなく唯一無二の音楽、活動を続けてくることができたという自負もあります。
SHISHAMOの終わりについて考えた時、真っ先に思い浮かんだ場所が等々力でした。
何度も願ってきたあの場所でのライブをみんなと叶えたい。
そして最高に楽しいSHISHAMOの最期の日にしたい。
一緒に泣いて、笑って、最高の思い出を作りましょう!!!
等々力で待ってます!!!
SHISHAMO