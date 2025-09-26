【「私、となりのアンドロイド」電子単行本1巻】 定価：720円 9月26日発売 【俺とひなどり～クズ御曹司が捨て子を拾ったら～】 【君と花 ～亡国の歌姫と騎士は転生して再び巡り逢う～】 9月26日配信開始

【拡大画像へ】

forcsは9月26日に、出版レーベル「じるみて」からイザワ正午氏の電子単行本「私、となりのアンドロイド」1巻を発売する。価格は720円。

また、オリジナルコミック「俺とひなどり～クズ御曹司が捨て子を拾ったら～」、「君と花 ～亡国の歌姫と騎士は転生して再び巡り逢う～」の配信を開始する。

「私、となりのアンドロイド」【電子単行本】1巻

著者：イザワ正午

価格：720円

□「私、となりのアンドロイド」作品ページ

【あらすじ】

アンドロイドが普及した未来。

ロボット産業で財を成した家の娘「伊織」は彼氏と別れたばかり、最悪の気分で女子校生活を送っていた。そんな伊織は父から、自社で開発中の美少女セクサロイド「美玲」を紹介される。

機体スペックは完璧で世界初の『心と体で人を愛せるセクサロイド』になるはずだった美玲。しかしテストの結果『愛する』ことはできていないと合格が出ず、エンジニア達も手を焼いていた。そんな折、美玲を託されたのが“同世代っぽい”女の子の伊織だったのだ。

「美玲に人の心を学ばせてほしい」と父に頼まれ渋々一緒に生活を始めたものの、着飾ることと性行為しか『愛』の表し方を知らない美玲に手を焼く伊織。

だけど共に暮らす中で、伊織、そして美玲にも変化が表れてきて…？

「俺とひなどり～クズ御曹司が捨て子を拾ったら～」

著者：白樺えな

価格：1巻無料、2・3巻165円

□「俺とひなどり～クズ御曹司が捨て子を拾ったら～」作品ページ

【あらすじ】

名家の御曹司・加賀良惣介（かがらそうすけ） は、人々が羨むすべてを手に生まれたが、その性格は傲慢でねじくれていた。

ある雪の日、親の言いつけで退屈な外出をしていた惣介は、道端に転がる死にかけの少女と出会う。

浮浪者に攫われそうになっていた少女を気まぐれに助けた惣介だったが、救われた少女は感謝も恐怖も見せず、ただ無表情なままだった。

「こいつを泣かせたら、どんな顔をするだろう」

歪んだ好奇心に駆られた惣介は、少女を家に連れ帰り自らの元で教育し始める。いつしか少女は巷で噂になるほどの優秀な傍付きに成長しー

「君と花 ～亡国の歌姫と騎士は転生して再び巡り逢う～」

著者：白羽らぱん

価格：1巻無料、2・3巻165円

□「君と花 ～亡国の歌姫と騎士は転生して再び巡り逢う～」作品ページ

【あらすじ】

かつて悲恋に終わった騎士と歌姫は、神の哀れみによって、花が人々の傷を癒す美しい世界に転生した。

花を食べる魔物「花喰」から人々を守る「花守」の青年シャルは、ある日、前世で愛した歌姫の生まれ変わりである女性レナと運命的な再会を果たす。

シャルは前世の記憶を思い出すが、レナにその記憶はない。もどかしい想いを花言葉に託し、二人は少しずつ心を通わせていくが…シャルの前世の絶望が二人に暗い影を落とす。