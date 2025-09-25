GoProは、360°カメラの新製品「MAX2」を発売した。価格は7万9,800円。8K動画の記録が可能になり、さらに破損したレンズをユーザーが交換できるようになった。

2019年発売の「GoPro MAX」に続き、2つのイメージセンサーとレンズによる360°映像を記録できる製品。動画の最大記録解像度が5.6Kから8Kへと高精細化しているほか、10bitやLogでの記録に対応するなど進化が見られる。4K360°記録でも3倍のスローモーションが可能。また、片面のイメージセンサー・レンズだけで、4K60fpsでの記録が行える。360°での静止画記録は2,900万画素。

特徴的なのは、前後のレンズが破損した場合に交換が可能なこと。「Insta360 X5」と同様のコンセプトとみられ、カメラをまるごと買い替えたり修理に出す必要がない。

引き続き水平ロックやブレ補正「Max HyperSmooth」を搭載。セルフィー時には自撮り棒を映り込ませない機能もある。360°映像での被写体追跡も可能。

本体に6基のマイクを搭載。シングルレンズモードの場合は、自動的に撮影方向からの音声を録音するほか、「前面」「背面」「レンズに一致」のいずれかを手動で設定できる。また、Bluetooth対応イヤホンやワイヤレスマイクへの接続も可能になった。

防水性能は水深5mまで。

アプリ「Quik」を利用してのタイムコードシンクロも可能になった。複数の「MAX2」をワイヤレスで同期できる。

正面から見た外観は正方形に近く、縦長の「Insta360 X5」「DJI Osmo 360」よりコンパクト。重量は「Insta360 X5」に次ぐ195g。