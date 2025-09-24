日本初上陸♡香水仕立てのヘアフレグランス「TERS」が新登場

髪からふんわりと広がる香りで気分まで華やぐ♡そんな新しいヘアケア習慣を提案する「TERS（テルス）」が、ついに日本初上陸。韓国最大級ファッションプラットフォーム「MUSINSA」のビューティーカテゴリーで1位を獲得した注目ブランドです。第一弾として登場する「TERSトリートパフューム」は、香水のように楽しめる全5種類の香り。2025年9月24日よりAmazon・楽天・Qoo10にて先行発売開始♡

香水仕立ての“香るトリートメント”

「TERSトリートパフューム」は、香りを楽しみながらヘアケアできるノンウォッシュタイプのオイルミスト。

30mLボトルは持ち運びやすく、外出先でも気軽にケア可能です。アルガンオイルやホホバオイルなどの植物オイルを配合し、べたつかず軽やかな仕上がりを実現。

香りは最大6時間持続（自社テスト結果）し、ふとした瞬間に上質な香りがふわりとよみがえります。価格は3,190円（税込）。

KUNDALの金木犀シャンプーも刷新！新商品3種と詰め替えパックをチェック

5つの香りでシーンに合わせて選べる

ラインアップは全5種類。「OBAD」はリネンを思わせる柔らかな香り、「LOCF」は柑橘とフローラルが調和したフレッシュな香り。

「JYAM」はアンバーとムスクで落ち着きを演出し、「OCOW」はソープのような透明感あふれる香調。「OTF」はシトラスとグリーンが弾ける爽やかさが魅力です。

気分やファッションに合わせて香りを使い分けられるのも嬉しいポイント♪

毎日に香りと潤いをプラス

「TERS（テルス）」のトリートパフュームは、香水のように楽しめる本格的な香りと髪を労わるケア効果を両立した新発想のヘアフレグランス。

コンパクトサイズで持ち歩きやすく、オフィスからお出かけまでシーンを選ばず活躍します。日本初上陸となる今回の発売は、Amazon・楽天・Qoo10での先行販売。

お気に入りの香りを見つけて、髪から始まる新しいライフスタイルを楽しんでみませんか？